"Mám radost, že jsme ples nakonec mohli uspořádat. Třikrát jsme museli odkládat a hledat termín. Celá sobota se nesla v duchu oslav příchodu Pernštejnů do Prostějova a ples byl jejich vyvrcholením. Musím poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravách," komentoval nezvykle pozdní termín městského plesu primátor František Jura.

Svérázný nápad z dílny ostravské agentury Gryff poutal pozornost přítomných. Nahá nymfa, v podobě svlečené ženy, pózovala malíři, jehož skicy byly následně vydraženy. A byl o ně velký zájem. "Myslím, že něco podobného k renesanci patřilo. Malíři a umělci byli v té době důležitým článkem každé oslavy," mínil primátor s tím, že se jednalo o velké zpestření. "Neviděl jsem nikoho, kdo by se nad tím pohoršoval. Zkrátka to bylo něco, co se hned tak na plese nevidí," dodal.

Prostějov se bavil oslavou Pernštejnů, radní dostala od kata na zadek

Národní dům žil až do rána. Bohatá tombola, tři hudební projekce a charita. Vedle prostějovské kapely Romantica Band s interpretem Romanem Pytlíkem se v restauraci tancovalo u pravé cimbálovky a ve sklepě bavila mladší generaci reprodukovaná hudba.

Výtěžek tomboly a také částky vydražené za kresby nymfy půjdou na dobročinné účely.