Rok "řediteloval" v Národním domě, našli mu milionovou díru v účetnictví

Do roka a do dne. Do funkce ředitele prostějovského Národního domu nastoupil Jiří Hloch v sobotu 1. června 2019. O rok později, v úterý 23. června 2020 byl odvolán. Důvodem byly nesrovnalosti v účetnictví. Záporný zůstatek v účetní závěrce přesáhl milion korun.

Prostějovský Národní dům | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

Správní a dozorčí rada společnosti Národní dům Prostějov, o.p.s. začala neutěšenou situaci řešit prostřednictvím právníků. Olomoucká právní kancelář Ritter-Šťastný, podala ve středu 30. září trestní oznámení na bývalého ředitele obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov. Stalo se tak bezprostředně poté, co byla ukončena podrobná kontrola účetnictví do data působení bývalého ředitele ve funkci ředitele společnosti. Svatá země a T. G. Masaryk. To je nová výstava ve Špalíčku, přijel i velvyslanec Přečíst článek › "Důvodem odvolání byly nejen stížnosti žáků školy a jejich zákonných zástupců na nevhodné chování ředitele, ale také zcela nevyhovující ekonomická situace v Národním domě, kterou zjistila správní a dozorčí rada poté, co jí byla začátkem června předložena ke schválení Výroční zpráva a auditovaná účetní závěrka za rok 2019," uvedla Milada Sokolová, předsedkyně správní rady společnosti. "Zpráva za loňský rok, která byla ukončena záporným zůstatkem, vedla správní radu k požadavku na předložení a následné důkladné prověření dalších dokladů a výstupů, a to za měsíce leden a únor roku 2020. Zjištěné informace vedly správní radu k odvolání ředitele a provedení okamžitých inventur přímo v den jeho odvolání," doplnila Sokolová. Řidiči, zbystřete. V pondělí se uzavře Kostelecká, na měsíc Přečíst článek › Právní kancelář v permanenci Další kroky již byly činěny na základě postupu doporučeného právní kanceláří Ritter-Šťastný s cílem zajistit co nejlépe pozici společnosti pro náhradu škody ze strany bývalého ředitele společnosti. "Časová posloupnost, přepočítávání, dohledávání výsledků, zpracování mimořádné inventury, kontrola pracovněprávních vztahů a vypracování obou závěrečných zpráv bylo časově náročné. V současné době je možné informace pokládat za zjištěné a úplné, způsobilé k informování veřejnosti, což nebylo do tohoto okamžiku vhodné a žádoucí, protože by to oslabilo pozici společnosti při vymáhání škody vůči bývalému řediteli. Účetní kancelář informace průběžně aktualizovala," vysvětluje Miloš Sklenka, předseda dozorčí rady společnosti.

Autor: Zdeněk Vysloužil