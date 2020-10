Jaro se dalo přežít.

"Jarní opatření se nás samozřejmě dotkla. Finanční ztráty tam byly značné. Bylo to hodně těžké období pro všechny, ale přežili jsme i díky podpoře státu," komentuje například Věra Růžičková, majitelka rodinné hospůdky v Čuníně a současně i provozní Litovel Klasik Restaurant na fotbalovém stadionu v Konici.

Obtížnou situaci zvládli i ve Smržicích.

"Na jaře jsem si sáhnul do rezerv. Naštěstí jsem nějaké měl a tak jsem to nějak přečkal. Vymalovali jsme a celkově dali hospodu do pucu, ale finanční ztráta tam byla," potvrzuje Pavel Opluštil, provozovatel hospody Na Kocandě.

Výraznou ztrátu pocítili i v Konici.

"Jarní omezení provozu mě stálo všechny úspory. Nějak jsme přežili, i díky tomu, že jsme mohli prodávat z výdejního okénka," říká zase Lucie Svačinová, Restauratérka z Konice, provozující oblíbenou Zámeckou zahrádku.

Teď je to drastičtější

Nově vyhlášený nouzový stav a s tím spojená opatření však vypadají z pohledu hospodských mnohem drastičtěji. "Když bych to měla srovnávat s jarem, tak mám velké obavy. Na jaře bylo venku teplo, lidé si mohli dát pivo venku. Teď je to zakázané, navíc je stejně zima a nikdo by venku dlouho nepostával," zamýšlí se Věra Růžičková.

"V Konici budeme mít otevřené okénko na výdej jídel. Nejvíce člověka zamrzí, že něco takového nařídí až v momentu, kdy máte udělané objednávky zboží na celý týden. Pokud v téhle situaci nepomůže stát, jsou ta opatření z pohledu provozovatelů hospod likvidační," dodává Růžičková.

Smržice budou mít zavřeno

"Pravděpodobně zavřu úplně. Sice k nám chodí pravidelně lidé na oběd, ale nevím jestli budou mít zájem i v tomhle stavu," přemýšlí Pavel Opluštil a pokračuje: "Myslím si, že tentokrát to bude pro mnoho provozoven likvidační. Rozhodně jsem přes léto nevydělával na to, abych teď všechno prodělal. Pokud projeví lidé zájem, tak bych vydával jídlo z okénka, ale jen přes poledne. Jinak se to nevyplatí, když se nesmí prodávat alkohol."

Proči i na dědinách?

Konická zahrádka zůstane zavřená.

"Sotva se člověk vzpamatoval z prvního uzavření, máme tady uzavření druhé. Akorát nechápu proč dělají stejná opatření jak ve velkých městech tak i na dědinách. V menších obcích je podle mě riziko menší a omezení provozu je hlavně více likvidační. Nechápu proč jsou velké supermarkety otevřené bez omezení, tam je větší možnost nákazy než u nás v malých hospodách. Akorát mě zajímá kdo těmto podnikatelům pomůže v této nelehké situaci když i sezóna byla mrtvá," komentuje současný stav Lucie Svačinová a uzavírá: "Očekávám, že se k tomu stát postaví čelem a dá adekvátní náhradu. Mám dvě děti budou vánoce…"

Restaurace, bary a kluby by měly být zavřené minimálně do konce nouzového stavu, který je vyhlášen od středy 14. října do 2. listopadu. Výdejní okénka pro odběr jídla mohou být otevřeny do 20 hodin.