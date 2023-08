/FOTOGALERIE/ Velkolepá květinová aranžmá plná růží, lilií či gladiol zdobí interiéry zámku v Náměšti na Hané. U příležitosti akce Květiny pro zámeckou paní je tam vytvořili floristé, kteří se specializují na dekorace historických památek a objektů. Návštěvníci si mohou slavnostně vyzdobené prostory prohlédnout až do neděle 13. srpna.

Instalace květinových dekorací na zámku v Náměšti na Hané. | Video: Vránová Magda

Akce s názvem Květiny pro zámeckou paní je v Náměšti na Hané už každoroční tradicí. Tentokrát floristé vytvářeli aranžmá na téma Růže pro Marii Rózu Harrachovou.

„Každý rok máme jiné téma, letos floristé použili téměř pět stovek růží v několika barevných variantách a stovky dalších květů. Aranžmá jsou opravdu pompézní a zdobí nejen interiéry zámku, ale také kapli a prostory s arcibiskupskými kočáry. Návštěvníci si mohou vybrat z více okruhů, prohlídky probíhají až do neděle, není nutné si objednávat vstupenky předem,“ sdělila kastelánka Jitka Vychodilová.

Na výzdobě zámku pracovalo několik specialistů, kteří se zaměřují na dekorace historických objektů a památek. Někteří z nich zdobili zámek v Náměšti také v předcházejících letních sezonách.

Zdroj: Deník/Magda Vránová„Zámecké interiéry jsou nádherné, zdobila jsem je společně s kolegyněmi už několikrát. Díky tomu přesně víme, jaká aranžmá a květiny se do kterých míst nejlépe hodí. Letos dominují růže. O řezané květiny se průběžně staráme, aby vydržely co nejdéle svěží. Doléváme čerstvou vodu, odstraňujeme odkvetlé květy a díky tomu si je návštěvníci užijí čerstvé a krásné minimálně do neděle,“ popsala vedoucí týmu floristů Hana Nesvadbová.

V sobotu 19. srpna se na zámku v Náměšti na Hané uskuteční oblíbená akce Z pohádky do pohádky. Začátek je ve 14 hodin, pořadatelé doporučují rezervovat si vstupenky předem.