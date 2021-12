Pro léky o svátcích v Prostějově do dvou lékáren

Lékárenská pohotovost o vánočních svátcích 25. a 26. prosince a na Nový rok bude v Prostějově zajištěna ve dvou lékárnách. V sobotu 25. prosince a sobotu 1. ledna bude otevřena v době od 9 do 13 hodin Lékárna Centrum zdraví ve Vodní ulici. V neděli 26. prosince si budou moci lidé zajít pro léky ve stejném časovém rozmezí do Lékárny Mamed v Kravařově ulici. V odpoledních hodinách v uvedené sváteční dny bude otevřena non stop výdejna v olomoucké fakultní nemocnici.