Ke svému prvnímu odběru mohou zájemci přijít na hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Prostějov v úterý 10. března od 6 do 9:30 hodin, které je jedním z odběrných míst v rámci kampaně názvem „450 ml naděje“ organizované napříč Českem Nadačním fondem Naděje. Nováčci se na registraci i odběry mohou hlásit přímo na oddělení, nebo se rovnou dostavit k odběru. Pro prvodárce jsou přitom v rámci akce „450 ml naděje“ připraveny drobné dárky, ale třeba i losování o let horkovzdušným balonem od společnosti Balony.eu.

Věkový průměr dárců krve rok od roku stoupá a počty prvodárců klesají, přesto nemocnice v aktivním náboru prvodárců nepolevují.

„V průběhu roku pořádáme celou řadu náborových akcí a jsme rádi, že kampaň „450 ml naděje“ mezi nimi figuruje už druhým rokem. Loni jsme díky ní získali zhruba deset prvodárců. Letos si od kampaně slibujeme, že nám přivede obdobný počet prvodárců jako loni, kteří se zařadí mezi novodobé hrdiny. Stejně tak je kampaň unikátní tím, že připomíná důležitost bezpříspěvkového dárcovství krve a šíří osvětu ve společnosti,“ říká Jana Kubíková, úseková sestra hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Prostějov s tím, že krve není nikdy dost a nikdo neví, kdy ji sám bude potřebovat.

Za život v průměru pět transfúzí

Každý člověk totiž za život obdrží průměrně pět transfúzí. V Česku je potřeba krev každé tři vteřiny, přičemž na operačním sále jí umí během pár hodin spotřebovat desítky jednotek.

Projekt „450 ml naděje“ vznikl jako podpora bezplatného darování krve. Stále více lidí si totiž za krev nechává platit, což je pro transfuzní stanice v Česku komplikované.

„Počty pravidelných dárců dlouhodobě klesají. Pravidelní dárci stárnou a nejpozději v 65 letech jsou z databáze vyřazeni, někteří ze zdravotních důvodů i dříve. Počet prvodárců přitom nenarůstá, spíše klesá. V celém Česku chybí až sto tisíc dobrovolných dárců krve,“ dodává Jana Kubíková s tím, že aktuální omezení přidává také chřipkové období, kdy dárce musí být čtrnáct dní po skončení běžného nachlazení, a šíření nákazy koronavirem, kdy dárce musí být jeden měsíc po návratu ze severní Itálie.

Darovat krev může každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 65 let, jehož hmotnost převyšuje padesát kilogramů. Ženy mohou darovat krev maximálně čtyřikrát ročně, muži pětkrát do roka. Naopak darovat krev nemohou chronicky nemocní pacienti, lidé, kteří prodělali onkologické onemocnění, anebo v minulosti prodělali žloutenku typu B a C. Dárce krve by neměl být ani diabetik a neměl by být závislý na návykové látce.