Holštejn na Blanensku je v kraji jednou z navrhovaných lokalit pro případnou výstavbu vodní nádrže. Jako zásobárna vody do budoucna. Obec i ochránci přírody jsou proti.

Okolí potoka Bílá voda u Holštejna na Blanensku lemují rozlehlé louky. Stát chce tuto lokalitu zařadit do budoucna na seznam zásobáren vody. | Foto: Deník / Jan Charvát

Z Holštejna na Blanensku do sousedního Baldovce je krásná procházka. Mezi loukami kolem potoka Bílá voda. V jeho okolí stojí řada chat. Že by část této lokality byla za třicet, padesát let zatopená a zdrojem vody? To si řada místních nyní nedokáže představit.