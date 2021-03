Některá střediska už sezonu definitivně odpískala. Počítají ztráty. Ski Areál Hlubočky je minus sedm milionů korun.

„Stejně sem už nikdo nedorazí, lidé se bojí vyjet z města kvůli omezení pohybu. Je tu mrtvo,“ popisoval ve středu odpoledne Michal Stojmenov ze Ski Areálu Hlubočky.

Ztráty za koronavirovou sezonu plnou nervů a vzteku už spočítal. Činí sedm milionů korun. Nejvíce mu vadí, že z úst členů vlády padaly přísliby a termíny, kdy bude možné lyžařské areály v České republice otevřít. „Měli jsme zajištěné lidi, za stovky tisíc jsme vyrobili sníh. Jen lhali,“ zlobil se.

Zasněžovat by mohl i poslední dny, kdy minimální teploty padaly pod nulu. Už to ale podle něj nemá smysl. „Vyrobil bych klidně dvacet až třicet centimetrů sněhu na kopci, ale co s tím budu dělat? Odteče to do potoka. Sezona skončila,“ kroutil hlavou Stojmenov.