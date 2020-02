Třídy s rozšířenou výukou, které již 7 let sídlí na ZŠ Jana Železného v Prostějově, mění své působiště. Budoucí první třída se otevře již v rekonstruovaných prostorách ZŠ Dr. Horáka. Důvodem pro nové působiště je naplněná kapacita sídlištní školy.

Třídy Prostějov, které jsou dnes již nedílnou součástí vzdělávání ve městě, byly kladně přijaty na ZŠ Dr. Horáka, která se snaží inovovat a modernizovat nejen budovu, ale i vzdělávací postupy

„Projekt, který probíhá v Prostějově sedmým rokem, je dostatečně znám a veřejností kladně přijímán. Mezi rodiči je o něj velký zájem. V současné době je trend podporovat spíše žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale pro žáky nadané se toho zase tak moc nedělá. Berou se jako "ti šikovnější", kteří všechno zvládají. To je sice pravda, ale rozvoj jejich schopností, dovedností a dalších vědomostí je neméně důležitý. To byl také důvod, proč jsme do toho šli,“ prozradila Petra Rubáčová, ředitelka školy.

Logika a programování

Třídy nabízí žákům něco navíc. Děti mají od první třídy tři hodiny angličtiny, logiku, osobnostní rozvoj a od třetí třídy programování. Mohou se také těšit na výuku matematiky Hejného metodou, díky které si na principy matematiky přichází samy, a proto je lépe pochopí. Organizace působí po celé České republice a díky spokojenosti rodičů i dětí se neustále rozvíjí.

“V současnosti máme navázanou spolupráci s jedenácti školami a letos budeme otevírat naše třídy v dalších dvou městech,” prozradil Tomáš Blumenstein, ředitel spolku Svět vzdělání.

Opravený bazén

ZŠ Dr. Horáka se do nových projektů letos opravdu opřela. Značnou část prostor zrekonstruovala, nechala vybudovat venkovní učebnu a opravit školní bazén.

“Ještě je spoustu práce před námi. V plánu je oprava zbytku areálu, ale nechci nic prozrazovat,” uvedla s úsměvem Petra Rubáčová.

Spolupráce se Světem vzdělání jí přijde nejen zajímavá, ale vidí v ní obrovský potenciál.

“Očekávám, že se škola bude pozitivně rozvíjet. Máme velmi kvalitní učitele, kteří jsou otevřeni novým metodám výuky i výzvám. Děti jsou přece naše budoucnost,” chválí si ředitelka školy práci svých zaměstnanců.

Tomáš Blumenstein se na novou spolupráci velmi těší.

“Prostory školy jsou opravdu krásné. A protože stavíme náš koncept na kvalitě didaktické práce, zahájili jsme naši spolupráci seminářem “Budoucnost školství” se všemi učiteli školy. Mám radost, že řada z nich pozitivně reaguje na nabídky školení i konferencí. Přesně takové lidi potřebujeme. Budoucí paní učitelku do první třídy můžete poznat tento čtvrtek 6. února v 18 hodin, kdy pořádáme ve škole informační schůzky,“ vyzývá ředitel spolku.