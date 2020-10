Enormní poptávka. Prostějovská nemocnice rozšiřuje provozní dobu odběrového místa na Covid-19. Nově se bude testovat i o nedělích a svátcích, o hodinu se prodlužuje i provoz ve všední dny. Doposud probíhaly odběry pouze v pracovní dny a v soboty dopoledne.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Provozní doba v pracovní dny se rozšiřuje o jednu hodinu, stejně tak se posunuje i sobotní provozní doba odběrového místa, místo do 12 hodin, se bude testovat až do 13 hodin. V neděli a o svátcích bude otevřeno od 8 do 13 hodin.