Jelikož se v osadě právě staví ve velkém pouze na armádní střelnici, je jasné kam má Vietnamec, stejně jako další nákladní auta v uplynulých týdnech, namířeno a jeden z mužů se mu snaží vysvětlit, kudy se na místo dostat lesem i s kamionem.

Po chvíli se to daří a již o poznání klidnější řidič cizí státní příslušnosti odjíždí. Snad to trefí, doufají osiřelí Hameráci. A rozpovídají se spolu o tom, že se na střelnici právě staví komfortnější ubytování pro cvičící vojáky, a že by je zajímaly bližší podrobnosti o tom, zda armáda plánuje v místě i realizaci nových protihlukových opatření. Hluk ze střelnice je totiž jedna z věcí, která lidi v Hamrech a okolí dlouhodobě trápí.

Větší komfort, méně hluku

„V současné době probíhají na výcvikovém zařízení v Hamrech dvě hlavní investiční akce, které jsou zaměřeny na rekonstrukci ubytovací části srubového tábora a revitalizaci otevřené pěchotní střelnice. Po úpravách bude střelnice splňovat nejen současné výcvikové požadavky, ale dojde i k částečnému odhlučnění vlastní střelnice s ohledem na obec Hamry. Z vizuálního hlediska neočekáváme změnu rázu srubového tábora ani vlastní střelnice,“ vysvětlila tisková mluvčí Armády ČR plukovnice Magdalena Dvořáková s tím, že investiční náklady na všechny prováděné úpravy by neměly přesáhnout čtyřicet milionů korun.

Zatímco nové sruby na střelnici pozvolna rostou a je zde vidět horečná stavební činnost, armáda už plánuje, jak ještě více vylepšit střelnici v budoucnu.

„Chystáme další investiční akce zaměřené na modernizaci vzduchotechniky uzavřené střelnice a navýšení protihlukové ochrany. Bude se vytvářet projektová dokumentace s následnou realizací výstavby protihlukových opatření. Nezbytnou součástí projektu je i vypracování studie ke snížení hlukové zátěže na osadu Hamry,“ popsala plukovnice Dvořáková.

Výcvikové zařízení v Hamrech není využíváno pouze vojáky, ale slouží i pro výcvik jednotek Policie ČR či Hasičského záchranného sboru. Výcvik je zde zaměřen na specifické činnosti speciálních sil.