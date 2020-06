Jedna z největších prostějovských škol disponuje venkovní tartanovou dráhou, doskočištěm pro skok daleký i skok do výšky. Navíc má i antukové tenisové kurty.

"Prostějov bohužel zatím nemá čtyřistametrovou atletickou dráhu. Chtěli jsme vyjít atletům alespoň trošku vstříc pro jejich zimní přípravu," informoval náměstek primátora Jan Krchňavý a pokračoval: "Rozhodli jsme se vybudovat u školy Jana Železného běžecký tunel, který by přímo navazoval na stávající tělocvičnu. Měl by mít délku osmdesát metrů a měly by tam být čtyři dráhy. Tunel by neměl sloužit pouze atletům, ale například i stolním tenistům."

Radnice je sportu nakloněna.

„Všichni vědí, že já sám mám ke sportu velice blízko, a proto jsem velmi rád, že se zde podobná věc vybuduje. Předmětem projekčních prací je nový běžecký tunel přímo v areálu Základní školy J. Železného v návaznosti na stávající školský a sportovní areál," komentoval primátor František Jura a dodal: "Vybrali jsme nejvýhodnější nabídku na vyhotovení variantní studie a projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby a budeme moci uzavřít smlouvu o dílo.“

Z výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace byla vybrána firma Sportovní podlahy Zlín.

„Výše cenové nabídky za vyhotovení variantní studie a projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby činí přes 780 tisíc korun (včetně DPH),“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Termín zahájení stavby není zatím známý.

"V současné pokoronavirové době to není jednoduché. Nejprve musíme mít projekt, abychom byli připraveni požádat o případnou dotaci. Před léty, když se o podobné stavbě začalo mluvit se pohybovala proinvestovaná částka okolo pěti, šesti milionů korun. V současné době to může být už například dvanáct milionů," uzavírá téma náměstek Krchňavý.