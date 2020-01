Tak je to konečně tady. Lyžaři, kteří s napětím očekávají, kdy se rozjede sjezdovka v Kladkách, by se měli v neděli konečně dočkat.

Lyžování v Kladkách | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Původně jsme chtěli zahájit sezonu už tento pátek, ale oteplení s deštěm nám to zkomplikovalo. Přitom na svahu máme sněhu dost, ale boří se to. Tak otevření přesouváme na neděli, kdy by mělo noc předtím trochu přimrznout,“ sdělil ve čtvrtek v poledne aktuální informace předseda TJ Sokol Kladky Jiří Křeček.