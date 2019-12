A tak druhý den přesně v deset dopoledne stojíme zachumlaní v bundách, čepicích, šálách a rukavicích na ptenské návsi a s námi zástupy špacíruchtivých výletníků.

Z hloučku lidí ke mně s úsměvem míří jeden z organizátorů akce Pavel Šnajdr coby předseda spolku Ptení beze slibů z.s..

„Tak jste dorazili, to jsem rád. A podívejte, co je tu lidí, možná padne účastnický rekord,“ vítá se se mnou podáním ruky. Pak má krátký proslov a hned na to silvestrovský pochod začíná.

S červenými nosy

Vlny brebentících babiček, dědečků, dospěláků, dětí, kočárků a psů vyráží na tří a půl kilometrový okruh s občerstvovací stanicí u altánku.

„Je to už má pětatřicátá akce, kterou letos tady ve Ptení a okolí organizuji nebo pomáhám organizovat či se jí účastním,“ říká mi po cestě Pavel Šnajdr s tím, že je moc rád, že se „Pteňáci“ dali i díky jeho akcím více dohromady. A je to vidět všude kolem, rozesmátí turisté s červenými nosy si v mrazivém ale slunečném počasí mají stále co povídat.

Končíme v grupetu :-)

Míříme údolím k lesu a podél něj po louce zdoláváme menší převýšení. Naše děti začínají remcat, ale naštěstí opravdu jen trošičku, protože vidí, že i ostatní ratolesti musí zdatně šlapat. Nicméně se postupně propadáme do grupeta (rozuměl v cyklistickém závodě jde o skupinku odpadlíků) a spolu s dalšími rodiči s malými dětmi a kočárky pochod uzavíráme. Naštěstí účastníci před námi se občas zastavují, aby si dali po panáčku, takže nenabíráme větší ztrátu.

Skoro u Hulobic všichni zahýbáme do lesa, před námi vidíme a cítíme kouř a do nosů nás uhodí libá vůně gulášku. Dorazili jsme tedy zdárně na občerstvovací stanici neboli lesní bar u altánku v ptenském podání.

Nejdřív gulášek, pak po panáčku

Začíná hodokvas, na guláš se tvoří menší fronta, ale na každého se dostává a je i dost na přidání. Organizátoři v čele s Pavlem Šnajdrem se mají co ohánět. Účastníkům špacíru dokonce na podnosech nabízí i cukroví. Děti se mezi tím pouští do opékání špekáčků a dospělí vytahují placatky.

A to už mě zvou na panáčka do první nohy a vzápětí do druhé nohy. Ani pozvání, ať si dám do pověstné třetí nohy, neodmítám a přitom se výletníků ptám, jak letošní špacír hodnotí.

„Jako každý rok prostě paráda, je to super zpestření po vánočním lenošení, společně se projdeme, povykládáme, co je nového,“ hlásí mi Jana Přikrylová s úsměvem.

Pavlík je moc šikovný

„Je potřeba se dát po svátcích trochu do pohybu. A gulášek? Ten je letos vynikající,“ přidává se s hodnocením Jana Honová s tím, že moc oceňuje práci všech, kteří se na přípravě a chodu akce podílí. „Pavlík je na to organizování moc šikovný,“ dodává s grácií sobě vlastní.

„A nesmí chybět na Silvestra ani koštování slivovice, to k tomu prostě patří,“ doplňuje ji Jirka Přikryl.

„Dáme párkrát po panáčku a někteří pak mají co dělat, aby ještě před půlnocí neodpadli, v tom je ta účast na pochodu trošku zrádná,“ usmívá se Jana Přikrylová.

Všichni tři se shodují, že už se těší na další pochod tentokrát studánkový. „Máme naše akce prostě moc rádi,“ přitakávají jednohlasně.

Hlásím výletnický rekord

Zábava kolem nich je v plném proudu, mé děti i manželka jsou taky spokojení. Koukám na ně, že si právě společně pochutnávají na opečeném špekáčku. Já se pouštím do počítání výletníků.

„Je tu přesně 133 výletníků,“ říkám vzápětí Pavlu Šnajdrovi. „Opravdu, paráda. Tak to je náš rekord,“ libuje si.

„Těší mě moc, že se lidé skvělé baví. Manželka mi vždy říká, že když přijdu s nějakým novým nápadem, že jsem tak trochu blázen. Ale naštěstí ji to vždy přejde a pak mi s nadšením pomáhá,“ dodává s tím, že on sám se teď třeba prý brzy pustí do výroby obřího dřevěného „Člověče, nezlob se“, které si potom společně budou moci lidé na návsi zahrát.

Za rok na viděnou!

Nechávám Pavla dál rozdávat cukroví a jdu posbírat svou rodinku, abychom pomalu vyrazili zpět do Ptení. Před námi se už loučily první skupinky rodičů s malými dětmi, tak se i my přidáváme, přece jen mrzne a i když nám počasí díky sluníčku přálo, začíná se zvedat vítr a tak je potřeba odklidit děti po pár hodinách v mrazivém počasí někam do tepla.

Po cestě zpět se kocháme výhledem na vesničku a vzájemně si říkáme, že jsme moc rádi, že jsme na špacír vyrazili. Děkujeme a za rok na viděnou přátelé!