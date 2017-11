Na Prostějovsku vznikají dva koupací biotopy. Nahradí nevyužívané plovárny

Otaslavice a Laškov. Co tyhle dvě obce spojuje? Kromě toho, že se nacházejí na Prostějovsku, tak i snaha oživit léta nevyužívaná koupaliště. A to vybudováním biotopu. V obou obcích nahradí právě koupaliště, pro něž se marně hledalo využití.

Koupací biotop. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Zdeněk Šmýd

Například v Laškově nedaleko Čech pod Kosířem už probíhají stavební práce.

"Už stavíme, hotovo by mělo být na konci června. Nyní je vykopaná díra, necháváme odstranit vanu retenční nádrže," řekl ke stavbě za pět milionů starosta obce Ladislav Jedlička.

Pokud by se stavba podařila, byla by jednou z nejvýše položeným míst ke koupání na Prostějovsku. Lidé zde navíc najdou i potřebné zázemí.

"Už zde máme vybudované občerstvení či šatny, které by nově sloužily návštěvníkům biotopu," připomněl starosta.

V Otaslavicích se práce brzy rozjedou

O krok zpět jsou zatím v Otaslavicích. Zde zatím stavební práce nezačaly, také na jihu Prostějovska by se však do nich měli dělníci co nejdříve pustit.

"Devátého listopadu proběhne předání staveniště. Předpokládám, že po té se začne stavět," uvedl starosta Marek Hýbl. Podle něj jsou lidé s chystanou výstavbou spíše spokojení.

"Pořád slyším slova jako "konečně". Lidé si však neuvědomují, že zároveň řešíme i vodovodní přípojku, je to celý komplex stavebních prací," vysvětluje starosta třeba skutečnost, že investice je oproti laškovské trojnásobná.

Čištění kořenovým systémem

Na Prostějovsku se tak pomalu opětovně zvyšuje počet koupališť. Zatímco donedávna včetně biotopu fungovala v okrese čtyři a u nezamyslického nebyla jistá budoucnost, nově by se jejich počet měl postupně zvyšovat. Nezájmu lidí se přitom třeba v Laškově nebojí.

"Biotop, to znamená vodu bez chemie čištěnou kořenovým systémem. Je tak vhodná pro veškeré alergiky," informuje Ladislav Jedlička.

To koneckonců potvrzuje i provozovatel areálu s biotopem v Honěticích na Kroměřížsku, Igor Pokorný.

"Pro provozovatele jsou největší výhodou oproti koupališti nižší náklady. Pro návštěvníky pak chemicky neupravená voda. Biotop je ale obecně něco úplně jiného než koupaliště," poučil Igor Pokorný.