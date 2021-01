Na místě současné stavby stál původně chátrající objekt. Po rozsáhlé rekonstrukci má nově sloužit policistům a občanským zaměstnancům Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Prostory budou využity i ke vzdělávacím účelům, budou zde probíhat školení, odborné semináře a porady všech organizačních článků.

Středisko má sloužit také k rekreačním účelům policistů a zaměstnanců. Policie tak vychází vstříc zejména potřebám mladých rodin s dětmi, jimž může do budoucna ve vlastním rekreačním zařízení nabídnout finančně dostupnou rekreaci v atraktivní lokalitě v blízkosti Plumlovské přehrady.

„Jsme přesvědčeni, že vybudováním střediska přispějeme nejen ke zvýšení firemní kultury a komfortu v oblasti potřebného celoživotního vzdělávání policistů, ale že současně bude lokalita vybudováním nového objektu zatraktivněna i pro ostatní občany, kteří do Plumlova zavítají a nezanedbatelný je i fakt, že do budoucna zřízením uvedeného účelového objektu vytváříme i nová pracovní místa na Prostějovsku,“ přiblížila pro Deník již dříve krajská tisková mluvčí Jitka Dolejšová.

Konečná finanční částka vynaložená na stavbu by neměla přesáhnout 90 milionů korun. Účelové zařízení by měli policisté a zaměstnanci dostat do užívání do konce roku 2021 a v průběhu následujícího roku jej plně využívat. Svým rozsahem jde o největší projekt od počátku vzniku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.