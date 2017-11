Na okraji Konice budují novou cestu

Čtvrté setkání zástupců města s obyvateli Tylovy, Libušinky, Šárky a přilehlých ulic proběhlo ve čtvrtek večer na Reálném gymnáziu v Prostějově. Krátce před začátkem to vypadalo, že nikdo nepřijde, protože v sále bylo obsazeno jen pár míst. Možná to bylo tím, že se setkání z jídelny přesunulo do jiné místnosti. Nakonec ale dorazilo více jak třicet lidí.