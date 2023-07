Placení bankovními kartami? V ráji prostějovských výletníků, v biokoridoru Hloučela, to většinou možné není. V letních občerstveních berou převážně jen hotovost. Na vycházku s možnou přestávkou na jedno je tak třeba mít u sebe hotovost. Obdobná situace je i v dalších letních občerstveních na Prostějovsku.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Minimum oblečení v podobě trička a kraťasů s minimem kapes, takhle vyrážejí lidé v posledních dnech ven. Častým cílem jejich procházek jsou letní zahrádky. V případě Prostějova míří lidé především do stínu stromů. Musí u sebe ovšem nosit hotovost, protože většina provozovatelů letních bister platební karty nepřijímá.

V biokoridoru Hloučela lze platit kartou pouze U Maříků, ostatní berou jen hotovost.Platební terminály byste marně hledali i u Abrahámka nebo U Matesů. "S pořizováním terminálu nepočítám. Mám v případě potřeby osobní bankomat. Každý má dnes bankovnictví v mobilu, když má host zájem, pošle mi peníze na účet a může konzumovat na lístek," prozradil svou metodu Pavel Matoušek z Bistra U Matesů.

"Platební terminál nemáme. Je to dáno i tím, že Kozenky mám letos poprvé a pořizovat něco, co pak nevyužiji, nemá cenu. Ostatních výdajů mám nad hlavu, a to by byla další starost," komentuje například Gabriela, provozovatelka krasického občerstvení Kozenky a Krupru za sídlákem.

Poplatky bankám nechtějí platit ani v Konici. "Kartou se u nás neplatí a platit nebude. Banky si strhávají poplatky a tím pádem bych musela zdražit," má jasno Lucie Svačinová, provozovatelka Zámecké zahrádky v Konici.

Bez karty to nejde

Světlou výjimkou mezi hospodskými je Matěj Hatle z Občerstvení na hřišti ve Vrahovicích. "V dnešní době to musí být. Samozřejmě to je starost na víc, co se týká věcí okolo, ale je to takový standard dnešní doby. Kolikrát je lepší karta, než mít u sebe hotovost. A opravdu máme samou chválu na to, i ti starší lidi štamgasti se to naučili," říká Hatle.

Lepší situace je ve větších restauračních provozech v Prostějově. Kartou lze platit prakticky v každé hospodě, kde se vaří. S hotovostí se chodí většinou na pivo tam, kde jsou bez kuchyně.