Cyklostezka mezi dvěma říčkami Hloučelou a Romží, je bez diskuzí nejfrekventovanější cyklotrasou v Prostějově a blízkém okolí. Denně po ní jezdí stovky lidí oběma směry.

"Do města jezdím na kole za prací denně. Ta doba, kdy byla cyklostezka zavřená byla dlouhá. Musela jsem jezdit na Držovice a teď, když se staví obchvat, je tam docela silný provoz a člověk se bojí, aby ho nesrazilo auto," komentuje Hana Bráchová ze Smržic, s tím, že nový mostek je hezký a dobře se po něm jezdí.

Lávka byla hotová již v půli června, nedočkaví cyklisté po ní jezdili, i když nebyla zkolaudována. Oficiálně dostali cykloturisté zelenou začátkem prázdnin.

"Nadjezd byl vybaven bezpečnostním zábradlím, osvětlením a pro cyklisty je radost se po něm projet," hodnotí kladně novou stavbu další ze Smržičanů - Zdeněk Balcařík.

Řidiči to mají těžké

Dopravní situace je mnohem obtížnější pro řidiče mířící do obcí v okolí Velkého Kosíře. Úplná uzavírka Kostelecké ulice je směřuje buď na objížďku po Tiché nebo přes Držovice.

"Jet na nákup do Prostějova v době, kdy se lidé vydávají do práce nebo z ní, je za trest. Kolikrát poskakujete Držovicemi třeba půl hodiny, jindy se ke kruháči projelo za pět. Ještě horší to je za kruháčem na Olomoucké, do centra se sunete další půlhodinu," říká Jan Vysloužil ze Studence a dodává: "Už aby ten obchvat byl hotový, i když já už se ho možná ani nedočkám."

Plány na severní obchvat se na veřejnosti řešily deset let. Samotná realizace začala 13. srpna 2019. Stavba přijde na 355 milionů a hotovo by mělo být na jaře roku 2022. Cyklolávka na trase mezi Smržicemi a Prostějovem přišla na 14 a půl milionu korun.