Modrá stuha pomohla splnit mnohaletý sen několika generací.

"Dětské hřiště jsme chtěli dělat už několikrát. Opakovaně jsme žádali, ale dotace na dětská hřiště v mateřské škole moc nejsou. Ledy se pohnuly až když jsme obdrželi modrou stuhu v soutěži Vesnice roku. Získali jsme šest set tisíc a v zastupitelstvu jsme se rozhodli, že je použijeme na dětské hřiště," popisoval strastiplný zrod areálu vrchoslavický starosta Dušan Svozílek a dodal: "Učitelky už měly jasno, co by na hřišti mělo být a jedním z prvků bylo i dopravní hřiště."

Zajímavým bonusem je dopravní hřiště.

"V obci není moc prostoru, kde by mohly děti jezdit například na koloběžkách. Když už ta možnost byla, tak jsme to udělali pořádně," doplnil Dušan Svozílek a popisuje: "Hřiště má speciální měkký povrch, dopravní značky a doplněn bude i semafor, který je ještě ve výrobě."

Vysazen byl i strom a děti obdržely nové koloběžky.

"Oslovili jsme i Nadaci ČEZ v rámci podpory regionů. Díky tomu jsme dnes mohli vysadit strom Katalpa nana a děti dostaly pět koloběžek. Postupně zde vysadíme další stromy a keře," vyjmenoval starosta Svozílek.

Areál zaujal i sousedy

"Přijela jsem se podívat jak se jim to povedlo. Byla jsem tu i na začátku, když stavba začínala. Zajímá mě to, protože v Tištíně plánujeme něco podobného příští rok. Beru to trochu i jako inspiraci, mají tu zajímavé a originální prvky, které jsme ještě jinde neviděli," komentovala Alena Wagnerová, starostka Tištína a pokračovala: "Dopravní hřiště je v našem regionu unikát. Za ten nápad je potřeba starostovi poděkovat. Myslím, že se tu bude dětem líbit."

Spokojenost neskrývá ani ředitelka.

"Hřiště je perfektní. Já jsem nastupovala 24. srpna a viděla jsem, jak se to rýsuje. Hřiště lze využít nejen k vyžití dětí, ale je tu i pergola, takže se mohou děti vzdělávat i venku," sdělila Deníku ředitelka vrchoslavické školy Petra Klusalová, která doplnila: "Využijeme ho společně s mateřskou školou na sto procent."

Nové dopravní a dětské hřiště v areálu Mateřské školy Vrchoslavice přišlo na jeden milion dvě stě tisíc korun. Šest set tisíc získala obec z dotací a druhou polovinu zaplatí z obecního rozpočtu.