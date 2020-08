Opožděný start obstará Helena Vondráčková.

"Letošní Prostějovské léto začne později, ale také s omezeními," informuje náměstkyně primátora Milada Sokolová a pokračuje: "Veřejnost přijímá tyto akce velmi pozitivně. V letošním roce se však vyskytly mimořádné okolnosti, z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků i návštěvníků kulturních akcí. Již na první koncert připravujeme maximálně možná opatření."

Nařízení Ministerstva zdravotnictví se musí dodržet. Na podobných koncertech je účast více než tisíce lidí velmi pravděpodobná.

"Je třeba plochu náměstí rozčlenit pomocí mobilních zábran na sektory se samostatnými vstupy. Na akci konanou ve čtvrtek 13. srpna - Večer s Helenou Vondráčkovou, budou vytvořeny dva sektory. Každý s kapacitou 1000 návštěvníků," říká Milada Sokolová.

"Počítáme s tím, že sektory budou od sebe vzdálené čtyři metry, v každém z nich bude umístěno samostatné mobilní WC i samostatné občerstvení,“ doplnila Sokolová

Čtvrteční hudební večer zahájí v 18 hodin němčická skupina Tak určitě!, o dvě hodiny později vystoupí Helena Vondráčková v doprovodu Radima Schwaba a pěveckého sboru Proměny.

Stejná opatření se budou týkat i dalších plánovaných koncertů na hlavním prostějovském náměstí. Jedná se o vystoupení Hany Zagorové ve středu 26. srpna a stejně tak o den později na koncert slovenské kapely No Name.

"U vstupů do jednotlivých sektorů dostanou návštěvníci identifikační náramek v barvách svého sektoru. Prováděna bude také ostraha v průběhu celého kulturního vystoupení," uzavírá Milada Sokolová.

Zdroj: archiv města Prostějova

Sektory na koncert Helenky Vondráčkové v Prostějově. Archiv města Prostějova

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 27. července 2020 mimořádné opatření jako prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakazující konání hromadných kulturních akcí s účastí více než tisíci osob ve stejný čas na stejném místě. Toto opatření se nevztahuje mimo jiné na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech, v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, a to v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory. Odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry. (Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, čl. I, odst. 1., bod c)