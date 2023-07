Kombajnistou, jak osmistupňové pivo z Náměště na Hané nazvali, se sládek trefil do černého. Přesněji do žízně, která sužuje hrdla cyklistů, turistů i místních štamgastů v červencových vedrech. Na hanácké pivní scéně se Kombajnista poprvé objevil o loňských žních. Letos u Jadrníčků „vykouzlili“ výborně chmelené a pitelné osmičky dvakrát tolik. Zájem o letní pivní šlágr je obrovský.

Návrat do starých časů nabídl pivovar Jadrníček z Náměště na Hané. S osmičkou pivem, Kombajnistou, sklízí v horkých letních dnech obrovský úspěch | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Měli jsme už v červnu po Kombajnistovi velkou poptávku, lidé se ptali, jestli bude. Říkali jsme, že až uvidí první kombajn na poli, že současně vyjede naše osmička. A tak se i stalo. V současnosti náš Kombajnista jede v plné polní a dobývá Moravu,“ žertoval Luboš Jadrníček, sládek Pivovaru Jadrníček.

Osvěžujícího a zároveň krásně chmeleného piva navařil šikovný sládek dvakrát tolik v porovnání loňským červencem. „Letos jsme nachystali osm tisíc piv. Vydržet bychom mohli do půlky srpna, ale uvidíme. V horku se pije rychle,“ poznamenal sládek.

Lehké a pitelné pivo v tropech ocenili zejména cyklisté, kteří se sjíždějí na zahrádku pivovarské hospůdky U Jadrníčků zdaleka. „Jedno na žízeň, druhé na chuť,“ popisoval sládek.Turisté mířící na zámek si zase vozí láhev s kombajnistou jako raritu, suvenýr z Hané. „Je to tak. Zájem je opravdu velký,“ komentoval rostoucí poptávku po osmičce.

Osmička se zrodila minulý rok

Nápad uvařit osmistupňové pivo vznikl v Náměšti na Hané vloni na jaře. „V létě nabízíme desítku Žnec. Desítku ale dělá každý, a tak jsme přemýšleli, že zkusíme osmičku – osvěžující pivko do horkých letních dní. Chtěli jsme taky navázat na tradici těchto piv, která se dříve fasovala ve sklárnách nebo hutích,“ přibližoval tehdy sládek.

Výroba osmičky je však alchymie a úkol pro skutečné mistry sládky. Pokud chce udělat lehké pivo s intenzivní chutí a plností, přidělá mu to navíc dost práce. Cenami ověnčený expert z Náměště na Hané se takové výzvy nebál. „Kdo by si myslel, že silnější pivo jednoduše doředíme vodou, to ani náhodou. Je to alchymie. Na slabším pivu se pozná sládek. Případná vada vynikne,“ usmíval se zkušeně Jadrníček.

Rozhodující je množství sladu, kterého musí sládek ubrat. „Extrakt původní mladiny nám vyšel krásně na rovných osm. Byla to radost. Pivo je světlejší, krásně pitelné. Chuť jsme dohnali přichmelením,“ pochvaloval si.

Pivo s nádechem nostalgie

Starší generace podle sládka nad půllitrem svěžího světlého piva, které má 3,5 procenta alkoholu, s nostalgií vzpomíná na „staré časy“, kdy se nízkoalkoholické pivo podávalo v rámci pitného režimu v těžkých provozech s vysokými teplotami. „Vzpomínají a ochutnávají. Odezva na Kombajnistu je napříč generacemi velice dobrá,“ podotkl sládek.

Cenu letošního Kombajnisty musel pivovar upravit v návaznosti na zdražení surovin. Oproti loňsku zhruba o deset procent. Podle pivní mapy Česka je několik pivovarů, které začaly vařit osmičku. Na Moravě je to například břeclavský pivovar Frankies. Na druhém konci republiky zase má své fanoušky harrachovská „Huťská osmička“, která dokonce vyhrála v soutěži o nejlepší pivo mezi desítkami.