Prostějovem by se už brzy mělo dát projet plynuleji. Dlouho očekávaný posun stavebních prací v prostějovském úseku dálnice D46 se blíží.

Práce na D46 v Prostějově, 25.10. 2021 | Foto: ŘSD

Podle informací z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), by se do konce týdne měly řidičům otevřít pravé jízdní pruhy v obou směrech a otevřen by měl být i sjezd a nájezd Prostějov-střed.