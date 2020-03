„Pracujeme odděleně, každá máme svoji místnost,“ ukazuje Sylva Marková ze správy státního hradu Bouzov organizaci dobrovolnické práce.

Jedna zaměstnankyně stříhá látku a žehlí materiál, další sešívá šňůrky či chystá gumičky a poslední dobrovolnice roušky kompletuje na šicím stroji. Krejčovské řemeslo si ženy osvojily velmi rychle.

„Za dva týdny, co roušky šijeme, jich vznikla sousta. Zkoušely jsme se dopočítat celkového počtu, ale nejde to. Denně jich vyrobíme minimálně čtyřicet,“ chválila sehraný tým Marková.

Roušky i ze slavnostních ubrusů

Na roušky padly například staré slavnostní ubrusy, které sloužily při svatbách v hradních komnatách.

„Už se nepoužívaly. Posloužily dobré věci,“ vysvětlila Marková. Látky shánějí pracovnice správy hradu kde se dá. „Třeba v místním sekáči. Když někde uvidíme kus látky, hned přemýšlíme, jestli je vhodná na roušku,“ popisovaly zaměstnankyně.

Roušky z hradu dodávají hlavně do bouzovského podhradí. Nosí je hasiči, prodavačky, senioři v místním domově důchodců.

„Dnes ale poputují do Červenky do domova pro seniory a další chystáme sociálním službám do Nových Zámků,“ vyjmenovávala novou pomoc.

Hrad Bouzov otevřel již 1. března, kdy průvodkyně turistům nabídly zimní trasu.

„Prováděly jsme týden a skončily jsme kvůli nařízení vlády v souvislosti s onemocněním Covid-19. V sobotu 28. března měla začít hlavní sezona. Všechno bylo připraveno, akce naplánovány,“ posteskla si Sylva Marková.

Chystají unikátní výstavu

Na návštěvníky však myslí nadále. Kromě šití roušek se věnují úklidu v parku a v hradě. Hlavně ale chystají unikátní výstavu věnovanou králi Jiřímu z Poděbrad.

„Letos si připomeneme 600 let od jeho narození a Bouzov je považován za jedno z míst, kde se Jiří z Poděbrad mohl narodit,“ navnadila turisty Sylva Marková, která se podařilo vypátrat historickou listinu, na níž je český král označen jako Jiří z Bouzova.

