Ochrana dětí před koronavirem. Prostějovský krizový štáb rozhodl, že budou v rámci prevence ošetřeny všechny prostějovské školy ochranným nástřikem proti koronaviru. Speciální látka bude aplikována v době jarních prázdnin ve všech základních a mateřských školách. Náklady na tuto ochranu dětí zaplatí město.

V období jarních prázdnin probíhá v prostějovských školách nástřik ochranné látky proti koronaviru. | Foto: Magistrát města Prostějova

„Musíme se co nejlépe připravit na návrat žáků do škol a udělat maximum pro jejich bezpečí. Děláme to nejen pro děti, ale také pro jejich rodiny včetně prarodičů a dalších ohrožených skupin našich občanů,“ říká primátor František Jura.