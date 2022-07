"Po těch covidových letech, kdy jsme museli posunovat termíny, jsme konečně mohli zase uspořádat sraz za normálních podmínek. Jezdí k nám lidé z celé republiky i zahraničí. Pravidelně je účast okolo sto padesáti motorek," informoval jeden z hlavních organizátorů Ken Zdeněk Fiala s tím, že v programu vystoupí několik regionálních kapel a připraveny jsou i různé soutěže. "Máme originální, pro tuto příležitost vyrobený pohár pro nejvzdálenějšího účastníka. Pro přiblížení, pohár od nás už je například na Sibiři a další v Miami."

Kaskadéři světové úrovně si získali uznání i protřelých tvrďáků. V Odrlicích se předvedli bratři Peschelové z Ostravska.

"Předvedli jsme sport, který se jmenuje stunt riding. Jedná se o kaskadérské kousky, kdy jezdec jezdí po předním, zadním kole. Gumuje se, driftuje a předvádějí se všechny možné kousky, které lze na motorce dělat," sdělil Deník Patrick Peschel, jenž spolu se svým slavnějším bratrem Adamem navštívili místní párty poprvé.

"Máme rádi tyhle domácí motosrazy. Jsme ale teprve chvíli, ještě jsme nenasáli tu pravou atmosféru večera," smáli se bratři krátce po svém exhibičním vystoupení.

Zábava s kapelami a soutěžemi až do rána. "Pro účastníky je připravena řada soutěží. Například přechod přes kládu s hrozbou pádu do hasičské nádrže, spolujezdkyně musí ukousnout co největší kus zavěšené klobásy nebo exování piva," usmíval se Ken Fiala a dodal: "Sraz děláme společně se Standou Pluskalem, ale pomáhá nám spousta dalších lidí. Perfektní je i spolupráce s obcí, místní lidé motorky v Odrlicích chtějí. My to děláme hlavně kvůli nim."