Hlavním tahákem celoodpoledního programu bylo bez diskuzí exhibiční utkání mezi domácím výběrem a Sigi teamu. Výběru Horsta Siegla, bezkonkurenčního kanonýra pražské Sparty.

"Fandím Spartě odmalička, Horst byl jeden z nejlepších hráčů celé její historie. Takovou příležitost jsem si nemohl nechat ujít, podepsal mi i sparťanský dres," usmíval se spokojeně jeden z mnoha přítomných fanoušků rudých barev.

Největší hvězdou byl ´Řepa´

Populární bouřlivák Tomáš Řepka dirigoval na hřišti obranu a v areálu se ochotně podepisoval a fotil se svými fanoušky."Tomáš byl vždycky mým fotbalovým idolem. Nenechal si nic líbit a pro výhru by udělal všechno," přiznal například Martin Šobr.

Olympijský šampion bavil

Starší generace zase vyvolávala jméno Ladislava Vízka. Borec, kterému bude příští rok 70 let, se nakonec na hřišti přece jenom ukázal. "Zaujal mě ten guláš, co tu vychvalujete. Kdo, že ho dělal? Vaňas…, to musím ochutnat," zastavil se při hře u spíkra populární ´Vizour´, olympijský vítěz z Moskvy.

Zajímavá sestava Sigi teamu potěšila i přítomné zástupkyně dívčího pohlaví. Na pravém beku se činil herec a zpěvák Sagvan Tofi. "Myslím, že hraní mu jde lépe než fotbal. Ale fyzičku má a balon mu zase až tolik nezavazí," culila se například Lenka.

Vedle výše jmenovaných poutal velkou pozornost i Roman Hubník, krajan z Hané nebo Patrik Siegl. Fotbalovou radost dále rozdávali Milan Vízek, Ondřej Kušnír, Marek Smola, Jaroslav Černý, Miroslav Matušovič, Ladislav Volešák nebo hokejista Tomáš Vlasák.

Plichta nikomu nevadila

Výsledkově se nakonec obě mužstva ke spokojenosti všech přítomných rozešla po výsledku 4:4 smírně. Stovky diváků potěšily i doprovodné zápasy přípravek nebo žen. Děti se mohly zabavit různými soutěžemi a každý mohl vyhrát velmi zajímavé a hodnotné ceny v nabité tombole.

