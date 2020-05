Získal většinovou důvěru zastupitelstva a stal se starostou. Novým prvním mužem Mořic je od pondělí 4. května 2020 jednadvacetiletý student práv Tomáš Pavelka. Místní knihovník a registrovaný příznivec hnutí Starostové a nezávislí (STAN) chce v nové funkci uspět.

Mořický starosta Tomáš Pavelka | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

V pondělí jste se stal nejmladším starostou v republice. Jak se to seběhlo?

Vcelku rychle. Měli jsme standardní veřejné zasedání zastupitelstva, kde odvolání nebo volba starosty na programu předem nebylo. U projednávání rekonstrukce chodníků upozornila většina zastupitelů na nutnost vyčkat s termínem realizace na podzim, kdy bude zřetelnější, jaký bude pokles daňových příjmů obce. Starosta chtěl stavět už 11. května, výpadku příjmů nedbal, i když se predikuje i dvacetiprocentní pokles příjmů obcí pro letošní rok a i naše obec zaznamenala poslední měsíc pokles příjmů o jednu třetinu. Jedním z bodů ale bylo hlasování o stavbě chodníku, na který dostala obec dotaci. My jsme ale zjistili, že tato dotace, by se dala vyčerpat i ve druhém období letošního roku. Zastupitelé se zasazovali o to, aby se tento bod odložil. V diskuzi na zasedání vystoupili občané, kteří se doptávali na důvody pozdního zajištění potřeb a služeb při pandemii koronaviru. Dále se hojně diskutovalo o odstranění novostavby občana obce, kde obec nedodala dle jeho slov včas vyjádření a nyní jí hrozí, že bude v závěrečné fázi muset dům nechat zbourat a uhradit náklady na demolici z obecního rozpočtu. Nějaké vyjádření minulý rok z obecního úřadu odešlo, mluvilo se v něm o názoru zastupitelstva na demolici, avšak zastupitelstvo nikdy v tomto období žádné usnesení vyjadřující se k problému nepřijalo na veřejném zasedání. Nechci, aby se Mořice proslavily bouráním novostaveb. Problémů bylo více.