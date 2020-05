"Vůbec jsem to nečekal, neregistroval jsem žádné náznaky, signály. Týden před veřejným zastupitelstvem jsme se na pracovní schůzce se zastupiteli dohodli na plánu investičních akcí, a v pondělí už bylo všechno jinak," komentoval svůj náhlý konec Martin Obruča a dodal: "S odstupem si ale uvědomuji, že to bylo všechno připravené, nachystané. Dozvěděl jsem se od některých lidí, že už se tom šuškalo v neděli. Konstruktéři odvolání byli připraveni."

Odvolání starosty provázely nedůstojné invektivy.

"Na mou adresu toho bylo řečeno hodně. Myslím si, že praní špinavého prádla na veřejnost nepatří. Pokud někdo nedokáže říct přímo z očí do očí co mu vadí aby dal šanci druhé straně na nápravu či vysvětlení a nechává si to až na veřejnou schůzi, tak to o něčem svědčí," krčí rameny Obruča a doplňuje: "Nikdy nebyl žádný zásadní problém a najednou jich bylo plno."

Jestli bude dnes už bývalý starosta jako řadový zastupitel v současnosti neví.

"Zvažuji své setrvání v zastupitelstvu. Převládají ve mně smíšené pocity, honí se mi hlavou myšlenky, zda-li to má vůbec smysl. Navíc koaliční kolegové zvažují rezignaci. Na druhé straně je v Mořicích spousta rozpracovaných projektů. Obec je v dobré kondici. Nechci aby ty projekty zanikly, nebo vyšuměly do prázdna," uvažuje Martin Obruča a uzavírá:

"Nevím, jestli umělé vytváření konfliktů a komplot takového rozměru a způsob provedení patří do obecní politiky. Připadá mi to jako zákulisní podrazy ve vysoké politice bez respektu a úcty k člověku a odvedené práci. Slušnost se vytratila."