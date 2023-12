/FOTOGALERIE/ Řeka Morava v Moravičanech se v úterý odpoledne držela na třetím, nejvyšším povodňovém stupni, ale hladina klesá. V Litovli, kde je vyhlášen třetí stupeň, rozvodněná Loučka dostoupala k několika domům u místního hobbymarketu. Před železniční tratí se vytvořilo obrovské jezero. Ve městě se spodní voda lidem tlačí do sklepů.

Hladina řeky Moravy v Olomouci v úterý před 9. hodnou dosáhla druhého stupně povodňové aktivity. | Video: Tauberová Daniela

V Olomouci překročila hladina řeky Moravy na Nových Sadech limit pro druhý povodňový stupeň. Kulminovat by mohla již v noci na středu. Těžko je obyvatelům samoty Boudy, část Pňovic, kterou obemkla obří laguna. Místním pomáhají hasiči.

„Moravičany kulminovaly trochu později, než jsme předpokládali. Voda je rozlitá v lužních lesích nad Litovlí a dnes bude dotíkat do Litovle,“ popisoval v úterý dopoledne situaci místostarosta Litovle Lubomír Broza.

Stalo se to, co se děje vždy při velké vodě: přes lužní lesy se propojila Malá voda s Velkou vodou a voda se vylila na pole mezi Vískou a Litovlí. Před železniční tratí se vytvořilo obrovské jezero, které si zvědavci přicházejí vyfotit.

Podívejte se na video: Jezero v Litovli před železniční tratí. Voda dostoupala k několika domům v Palackého ulici. Zdroj: Tauberová Daniela

„Nateklo to do potoku Loučka a z něj voda dostoupala k jednomu nebo dvěma domům na ulici Palackého u hobbymarketu, což se děje pokaždé při velkých vodách,“ uvedl dopoledne místostarosta s tím, že připravené pytle nakonec použity nebyly.

Ty ale město muselo před polednem využít u Březového. U této místní části v lese přetíkala protipovodňová hráz.

„Budeme tam posílat hasiče. Musí se to zapytlovat,“ popsal místostarosta před 11. hodinou.

„Spodní voda je hodně vysoko, řada lidí má vodu ve sklepích,“ doplnil místostarosta.

Vody je v hlavním korytě Moravy v Litovli hodně, ale situace se zdá být stabilizovaná.

Těžko je o letošních Vánocích obyvatelům samoty Boudy, část Pňovic, kde se vytvořila obří laguna. Zažili už několik povodní, ale takovou pohromu, která přišla od Oskavy, ještě nikdy.

Podívejte se na video: U Pňovic se vylila Oskava a obří jezero ohrožuje obyvatele samoty Boudy. Na pomoc přijeli hasiči. Zdroj: Tauberová Daniela

„Slepice jsme dali do králíkárny, psy jsme zavřeli. Je to hrůza. Něco takového jsme nezažili,“ uvedli obyvatelé samoty, kde stojí dohromady tři rodinné domy.

Místní vodu hlídají od Štědrého dne. V noci na úterý nespali. Hladina se podle nich stále zvedá. Na pomoc jim přijeli hasiči.

„S dobrovolnými hasiči jsme instalovali pytle s pískem a zabránili dalšímu rozlivu. Situaci monitorujeme,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová.

Třebůvka i Moravská Sázava klesá

Hlavní přítok Moravy nad Litovlí Třebůvka klesá, stejně tak Moravská Sázava v Lupěném, kde jsou maximálně první, tedy nejnižší povodňové stupně.

„Aktuálně dochází ve stanicích k poklesům průtoků a postupnému odeznívání SPA. Významnější srážky se během noci nevyskytly. Pouze v horní části řeky Moravy dochází k pozvolnému nárůstu průtoku v důsledku odtávání sněhu,“ shrnul v úterý v 9:00 mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

To je i případ Moravy v Raškově, která mírně stoupá a ve středu by hladina mohla dosáhnout druhého stupně. Na druhé stupni povodňové aktivity je od úterního dopoledne řeka Morava v Olomouci. Kulminovat by mohla již v noci na středu.

Třetí stupeň v Moravičanech a Litovli. Třebůvka i Moravská Sázava už klesají

„V průběhu závěru dnešního dne a zítřka by měla kulminovat. Bude to pak chvíli trvat, než v dalších dnech postupně klesne na normální hodnotu,“ uvedl v úterý odpoledne tajemník povodňové komise města Jan Langr.

Vzhledem k úrovni dokončených protipovodňových opatření v Olomouci odborníci nepředpokládají zásadní komplikace či vetší rozlivy. Pozorní by však měli být majitelé nemovitosti, kteří mají suterénní prostory v blízkosti toků, kvůli zvýšené spodní hladině vody.

Komplikace v dopravě

Upozornění platí nejen pro město Olomouc, ale pro celé území správního obvodu. Velká voda způsobila v některých místech komplikace v dopravě.

Neprůjezdná byla v úterý odpoledne silnice 4468 mezi Štarnovem a Štěpánovem, částí Benátky, kde se vylila Sitka z koryta. Vodohospodáři očekávají pokračování poklesů průtoků na vodních tocích a postupné odeznívá stupňů povodňové aktivity.

„Vzestupy v horním povodí řeky Moravy mohou zpomalit poklesy na zasažených tocích,“ dodal mluvčí Povodí Moravy Chmelař.