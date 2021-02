Přes dva tisíce seniorů a zaměstnanců pobytových zařízení sociálních služeb v celém Olomouckém kraj již naočkovaly proti Covid-19 mobilní týmy Fakultní nemocnice Olomouc. Zdravotníci z největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě jsou základní součástí logisticky náročné operace, kterou zastřešuje Olomoucký kraj. Jak informoval, do pátku bylo díky mobilním očkovacím týmům v sociálních službách Olomouckého kraje naočkováno první dávkou 3818 seniorů a zaměstnanců. Přeočkování má za sebou 1253 lidí, z toho bylo 836 klientů.

Očkování seniorů proti koronaviru v Domově pro seniory v Soběsukách. 13.1. 2020 | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

„Samotné očkování dlouho netrvá, ale bohužel je spojené s řadou administrativních povinností. Je nutné vyplňovat spoustu dokumentů ručně a již vyplněné informace pak ještě zadávat do různých registrů. Některé systémy spolu nekomunikují, ačkoliv by měly. Ušetřilo by nám to hodně času,“ popisuje těžkosti lékař očkovacího centra FN Olomouc Ladislav Štěpánek.