„Dali jsme ji do hlášení místního rozhlasu, více jsme nestihli, byla to poměrně rychlá akce. Zájem? Občas někdo přišel. Jednou jsem zahlédl tři, pak čtyři, jindy dva starší občany, na které zejména služba cílila,“ reagoval například starosta Střeně Jiří Nevima.

„Určitě si dovedu představit, že by to takto mohlo fungovat, ale jsou s tím jistě spojeny nemalé náklady a zřejmě se to nevyplatí,“ zamýšlel se starosta.

Podle České pošty je mobilní služba nasazovaná v jednotlivých krajích v rámci testovacího provozu nebo tam, kde se vyskytne nějaká neočekávaná událost, kvůli níž nemohou klienti navštěvovat kamennou pobočku.

V rámci Olomouckého kraje bylo už předem naplánované, že zde bude mobilní pošta působit do 31. srpna. Působení v regionu nyní pošta vyhodnocuje.

„Návštěvnost v prvních čtrnácti dnech fungování nebyla příliš vysoká, pohybovala se v průměru okolo deseti klientů denně. Mohlo to být zapříčiněno i termínem, kdy spousta lidí vyráží na letní dovolené,“ sdělil Olomouckému deníku mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Lidé podle něj měli na mobilní poště největší zájem o placení poukázek, konkrétně o placení služby SIPO, dále o výběr peněz nebo o prodej novin.

„Nyní se mobilní pošta na několik dnů bude přesouvat do Vysokého Mýta, kde nahradí kamennou pobočku, v níž bude probíhat výměna oken. Poté bude působit ve Zlínském kraji,“ uvedl v polovině týdne mluvčí.

Mobilní pošta zafungovala začátkem února po rozhodnutí vlády o omezení pohybu v okresech, které byly nejvíce postiženy koronavirem. Rozjela se po Trutnovsku, Chebsku a Sokolovsku.

„Poté se tyto dvě operativní jednotky na měsíc přesunuly do jižních Čech a do Pardubického kraje. Od 3. května působily měsíc v Libereckém kraji a na Vysočině. V červnu testování probíhalo v dalších dvou krajích, Jihomoravském a Ústeckém a od července v kraji Plzeňském,“ ohlédl se Ivo Vysoudil.

Doposud mobilní pošta působí v jihomoravských obcích zasažených ničivým tornádem.