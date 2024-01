/ANKETA/ Dopravní omezení v Mlýnské ulici, o kterém se již delší dobu uvažovalo, se stane realitou za pár dnů. V únoru by mělo dojít k zjednosměrnění Mlýnské a to ve směru od rybníka. Na parkoviště k žudru, tak bude možno nově vjet pouze z Palackého ulice.

Mlýnská ulice v Prostějově, leden 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

Změnu si vyžádali podnikatelé. "Rozhodli jsme se tak na základě požadavků podnikatelů, kteří mají své provozovny v Mlýnské ulici. Vyhověli jsme tak žádosti občanů," komentuje rozhodnutí rady města primátor František Jura (ANO).

Samotná ulice přímo v centru Prostějova je příliš úzká. V případě, že by nebyla jednosměrná, nemohla by v ní podélně parkovat žádná vozidla. "Odbor dopravy vydal rozhodnutí, že Mlýnská bude jednosměrná. Souvisí to i s bezpečností obyvatel. Například v případě požáru, by nemohla Mlýnskou projet hasičská technika," zdůvodňuje náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko).

Nezanedbatelný příjem do rozpočtu města

V samotné ulici mají lidé spousty placených parkovacích míst. Město inkasuje ročně za jedno místo 12 tisíc korun. V případě, že by Mlýnská nebyla zjednosměrněna, městská kasa by o pravidelný příjem přišla.



