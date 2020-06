Na první pohled staré, přesto udržované a stále v plné síle. Areál bývalého mlýna v Hradčanech na Prostějovsku zaplnily motorky i auta z řad veteránů. Majitel budovy a organizátor akce Petr Burian, kterému přátelé a známí neřeknou jinak než Kenny, pro zhruba stovku účastníků Srazu patinovek a bastlů připravil víkend plný zábavy, ukázek i soutěží.

Sraz patinovek a bastlů v Hradčanech-Kobeřicích, 13. 6. 2020 | Foto: Deník / František Berger

Hlavní část programu se uskutečnila v sobotu 13. června. Ti odvážnější se zapojili do orientačního závodu. Soutěžící vyjeli do okolí a měli zhruba 2,5 hodiny na splnění 16 úkolů, což zároveň museli prokázat fotografií. Kdo vyfotil svůj stroj v hospodě, získal 100 bodů. Kdo se vyfotil s policistou, který jej právě pokutoval, měl v kapse 1 200 bodů. Nejvíce bodů, a to 2 500, zajistilo foto Evy a Vaška.