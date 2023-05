Láska k přírodě a znalosti, byly nejdůležitější při pátečním okresním kole soutěže Mladý zahrádkář. V prostějovské botanické zahradě ho pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov. Soutěžící byli žáci základních škol, rozdělení do dvou kategorií podle věku.

36. ročník soutěže Mladý zahrádkář, pořádaný Územním sdružením ČZS Prostějov. 19.5. 2023 | Foto: Jan Bílek

Děti se v rozkvetlé Botanické zahradě Petra Albrechta musely popasovat s náročnými úkoly, včetně určování názvů rostlin a vyplňování testů. Nejlepší děti v kategoriích mladších a starších žáků byly odměněny diplomem a knihou o přírodě.

Zahrádkáři ze Smržic slavili jubileum

Místopředsedkyně Českého zahrádkářského svazu Vlasta Ambrožová zdůraznila, že soutěž Mladý zahrádkář je pro žáky s výrazným zájmem o přírodu. "Všechny děti jsou šikovné, ale musí se o přírodu zajímat i ve volném čase, potom určitě mají šanci uspět," řekla.

Zemské kolo Floristiky v Prostějově

Zvláště záludným se pro děti ukázalo určování semínek lnu, naopak se dobře vyznaly v ovocných rostlinách. Pro některé to byla první návštěva botanické zahrady. "Některé děti byly překvapené, že v Prostějově máme botanickou zahradu," dodala s úsměvem Ambrožová.

Soutěž se přemístila ze Švehlovy střední školy do botanické zahrady během covidu, aby organizátoři snížili riziko nákazy. "Na škole je to sice organizovanější, ale venku mohou děti vidět přímo to, o čem se učí," uvedla Ivana Hasalová, předsedkyně územního sdružení Prostějov.

Botanická zahrada v Prostějově má své kouzlo i na podzim, takto teď vypadá

Podle Vlasty Ambrožové zůstávají vědomosti dětí o přírodě stejné, jako v minulých ročnících. "Osnovy přírodních věd se moc nezměnily. Vždy záleží na vztahu k přírodě, zájmu a přípravě," říká. Její kolegyně Ivana Hasanová však dodává, že děti mají více možností se o přírodě naučit na internetu.

Celonárodní kolo soutěže proběhne 17. a 18. června v pražské Střední odborné škole Jarov.

Autor: Jan Bílek