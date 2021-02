Když se řekne Vrchoslavice, co vás napadne?

Samozřejmě je to rodná obec, srdeční záležitost. Strávil jsem zde celé mládí, působil ve spolcích, věnoval se koníčkům. I když jsem byl později na škole nebo v zaměstnání, tak jsem se vždycky na víkendy vracel domů. Takže jedním slovem DOMOV.

Čím byste se rád ve vaší obci pochlubil?

Já vždycky říkám, že máme ve Vrchoslavicích úplně všechno, ale to co si uděláme sami. Máme tu lidi, kteří když se rozhodnou, že něco udělají, tak za tím jdou až do konce. Když jsme se u nás pro něco rozhodli, dokázali jsme to dotáhnout do konce. Tak to vždycky bylo a doufám, že i bude. Je důležité, že to takhle funguje.

Najde se něco, co vám ve Vrchoslavicích chybí?

Ano, stavební parcely. Je mnoho lidí, kteří by u nás chtěli bydlet. Místní mladé páry, i lidé z okolí, se ptají na možnosti stavění. Aktuálně není kde. Pozemky, na kterých by se stavět dalo, jsou v soukromém vlastnictví. I z tohoto důvodu plánujeme do budoucna novou lokalitu pro výstavbu.

Co lidi do Vrchoslavic láká?

Máme v obci jak funkční inženýrské sítě, od kanalizace, plynu až po vodovod, tak občanskou vybavenost včetně mateřské a základní školy, obecního obchodu, dvou hospod, sedmi spolků a dominantou je samozřejmě kostel.

V minulosti jste měli i koupaliště, že?

Ona to byla vždycky oficiálně požární nádrž. Už dobrých patnáct let je nevyužívaná a chátrá. Dnes je v každé druhé zahradě je bazén. Lidé jezdí za rekreací do všech koutů světa. Legislativa spojená s provozováním koupališť je tak přísná, že není ve finančních možnostech obce nádrž udržovat pro účely koupání. Její současný stav si žádá zásadní řešení.

S jakými plány počítáte v budoucnu?

Máme naplánovaných několik velkých investičních akcí. Jedna už je v běhu tři roky a to je kompletní výměna veřejného osvětlení. V současnosti už máme hotový projekt, máme vyřízena všechna stanoviska a řešíme stavební povolení. Druhým obrovským projektem je nová lokalita pro výstavbu. Měla by být právě v prostoru, kde je nevyužitá požární nádrž.

Kolik nových domů se u vás postaví?

Počítáme s až sedmnácti novými domácnostmi. Z nich by mělo být jedenáct rodinných domů a šest menších bytů typu bytového domu.

Hodně hrdí jste i na vlastní školu…

Můj názor je, že v obci má být hospoda, obchod a škola. Bez těchto tří základních pilířů, by nebyla obec obcí. Toho se držíme a dokonce jsme rozšířili školu o pátý ročník. Máme tak celý první stupeň a dokonce i prvního žáka, který od nás nastoupil přímo na gymnázium.

Další zajímavostí je i dopravní hřiště?

V předcházejících letech jsme vyhráli několik ocenění v celostátních soutěžích. Tím pádem vznikla možnost získání dotace. Peníze jsme tak investovali do dětí. Původní hřiště bylo ze sedmdesátých let minulého století. Vybudovali jsme ho v areálu mateřské školy.

Zmínil jste, že jste rodák a patriot. Znáte všechny občany vaší obce?

Tak to určitě ne. Starousedlíky znám všechny, děti ze školy a školky se ke mně hlásí, ale rostou tak rychle že je nedokážu hned zařadit. Řeknu to jinak, znám všechny rodiny. Vím, kdo do Vrchoslavic patří.