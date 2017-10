Mladí Jestřábi zmizeli, problémy ne. Opozice znovu půjde po krku radních

Žádné kanceláře určené pro trenéry mládeže, žádné záložky "mládež" na webu hokejových Jestřábů. A ani facebookovou skupinu nově hokejisté z LHK Jestřábi Prostějov nemají. Jako by se pod nimi slehla zem. Zcela však nezmizeli ani hokejisté, kteří za Jestřáby z důvodu pozastavení činnosti všech mládežnických mužstev nemohou hrát, ani problémy tohoto sportu ve městě.

Malí Jestřábi v akci - trénink mladších žákůFoto: DENÍK/Michal Sobecký

Ty vznikly ve chvíli, kdy letos Jestřábi nedostali dotaci na další rok. Prostějovští politici totiž zjistili, že na klub v době podání žádosti o ni byla vypsána aktivní exekuce. O tom se ale tehdejší předseda spolku LHK Jestřábi Prostějov Michal Tomiga nezmínil.

Později se ukázalo, že klub nemá uhrazené závazky vůči svazu a ten mu tedy pozastavil činnost. Výsledkem je přechod části mládeže do SK Prostějov 1913, který byl definitivně vyřešený v říjnu.



"Protože v Jestřábech nyní nemůžou děti hrát soutěže, jsou bezplatně na rok zapůjčeni do druhého prostějovského klubu. Pokud by ale ani příští rok Jestřábi soutěže nepřihlásili, už by mohli jít pryč zdarma a vznikla by tak spolku obrovská škoda," uvedl dřívější předseda Jestřábů Michal Tomiga.

Ten v minulosti obvinil svého nástupce Vladislava Odstrčila z toho, že on zavinil nynější situaci. Odstrčil naopak reagoval, že ho Michal Tomiga podvedl a nesdělil mu pravý stav věcí, když od něj klub přebíral.

Dorostenci na odchodu

Zatímco však velká část dětí mohla pokračovat v prostějovském klubu, nejstarší členové mládeže museli pryč. SK Prostějov 1913 totiž nepřihlásilo dorostenecké soutěže. Mladíci tak museli hledat jiné oddíly v okolí. A někteří našli.

"Přišli k nám dva dorostenci, konkrétně Šilhavý a Kuncek. Přes svaz jsme se dohodli, když bylo jasné, že Jestřábi hrát soutěž nebudou. Kluci jsou tu na roční hostování, ukázali ale, že jsou šikovní. O kluky tak budeme mít zájem i do budoucna," uvedl sportovní manažer mládeže HC Zubr Přerov Vladimír Kočara.

Snaha o odvolání náměstkyně Hemerkové

Výsledek tahanic o prostějovský hokej, které skončili prakticky zánikem mládeže jednoho ze dvou klubů, doteď nenechávají chladné politickou reprezentaci města.

Ta zprvu byla nakloněná spíše Jestřábům, během porušování a oddalování dohod se však postupně přiklonila na stranu jejich konkurence.

"Jednání nyní s Jestřáby nevedeme. Nemají ale vůči nám dluhy za pronájem ledu," uvedla Alena Rašková. Ona a zejména její náměstkyně pro oblast sportu Ivana Hemerková jsou dlouhodobě kritizování opozicí, že nynější stav dopustili. Na posledním jednání zastupitelstva se dokonce část jeho členů pokusila odvolat právě Ivanu Hemerkovou.

Jak je to s dotací?

To se sice nepodařilo, opoziční zastupitelka Hana Naiclerová ale nevyloučila, že se situace nebude opakovat.

"Určitě budeme zvažovat, zda hlasování neopakovat. Zodpovědní lidé by měli nést politické důsledky svého jednání," uvedla pro Deník. Připomněla navíc, že magistrát poskytnutou dotaci, téměř tři miliony korun, zatím po klubu nevymáhal.

"Vyzvala jsem primátorku, aby s péčí řádného hospodáře zneplatnila dotaci. Nic se ale neděje, žádná reakce," řekla zastupitelka.



Primátorka se ale brání. Dotaci požadovat podle svých slov zpět nemůže. A to i přesto, že při žádosti o ní předložil spolek neúplné a nepravdivé informace.

"V podmínkách pro dotace nemáme uvedené, že v případě nepravdivého členského prohlášení má dojít k vrácení dotace," uvedla Alena Rašková, která připomněla, že město dalo trestné oznámení pro možné spáchání dotačního podvodu. O vymáhání dotace však s velkou pravděpodobností bude dál usilovat opozice. Mezitím už však desítky hokejistů budou hrát v okolních městech, část pak se sportem skončí úplně.