Provozovatelé zverimexů potvrzují, že zákazníci utrácejí méně. Nováčků, kteří by chtěli začít s akvaristikou nebo chovem terarijních zvířat, ve specializovaných prodejnách ubylo, pokud se vůbec někdo takový objevil.

Měsíčně jdou náklady do tisíců

„Kocourek vloni prodělal náročnou operaci, má urologické problémy, které ho ohrožovaly na životě. Musí mít dietu. Speciální granule, konzervy i kapsičky zdražily, takže místo 1100 korun zaplatíme měsíčně 1400. Ale Mikeše všichni milujeme a rádi mu dopřejeme, co potřebuje. Zase tak velká finanční zátěž to pro nás není, i když jsme už oba v důchodu,“ svěřili se manželé Pospíšilovi z Olomouce, jak v bytě na sídlišti bojují s výdaji za mazlíčka.

Šetří se i na konzervách

Za poslední rok zdražilo nejen speciální, ale i běžné krmivo pro psy a kočky. Zákazníci utrácejí méně. Kdo má doma více našponovaný rozpočet, nekupuje konzervy, ale jen granule.

Ceny šly nahoru téměř o sto procent

„Tak to dnes je. Konzervu, kterou jsem dříve prodával za čtyřicet korun, mám skoro za sedmdesát. Ne každý zákazník si to může dovolit. Krmí tak místo toho kvalitními granulemi,“ přiblížil Martin Vránek, který přes dvacet let provozuje speciální prodejnu pro chovatele v olomoucké Palackého ulici.

V prodejně dlouhodobě nabízí věrnostní program a akce typu 2+1, čehož zákazníci ochotně využívají zvláště v době vysoké inflace. „Ušetří. Odcházejí spokojení a přijdou zase,“ poznamenal znalec.

Skočily i klece

Ceny šly podle něj vzhůru napříč sortimentem zverimexu. Kdo by chtěl dnes začít s chovem andulek, jen za klec zaplatí o třetinu více než před rokem. Více stojí i samotný exotický opeřenec, i když ceny nabízených zvířat se majitel snaží držet „při zemi“. Chce je prodávat, ne vystavovat, jak sám říká.

Menší zájem vinou inflace

Nováčků se zájmem o chov i tak kvůli všudypřítomné inflaci ubylo. „Podobné je to u akvárek. I když tady vidíme, že zákazník má často špatné představy o nákladech na jejich provoz. Energie šly nahoru ale technologie pokročily, LED žárovky mají jinou spotřebu než jejich předchůdkyně,“ vysvětloval Martin Vránek.

Sám se díky odborným znalostem specializuje na mořská akvária. Na míru je zařídí, vybaví vhodnou technikou a skladbou živočichů, aby ekosystém správně fungoval. „Několik takových akvárek nám dorovnává to, o co kvůli všeobecné inflaci přicházíme v prodejně,“ popisoval situaci populárního „retro“ obchůdku.

Vyšší náklady cítí i v útulku

Drahota dopadla také na útulek pro psy v Olomouci-Neředíně. Pokud jde o krmivo, útulek ještě žije z vánočních darů štědrých dobrodinců. S energiemi je to pohroma. „Zrovna dnes mi přišel nedoplatek na elektřině přes třiadvacet tisíc korun, a to nám o sto procent zvedli zálohy. Šetřili jsme, jak se dalo, zvířata jsme se snažili přes zimu soustředit na co nejmenší prostor,“ líčila vedoucí útulku Hana Dědochová.

Nezištná pomoc

„Díky našim podporovatelům snad situaci opět zvládneme. Ale je vidět, že i oni jsou nuceni šetřit,“ dodala. Více informací o olomouckém útulku a možnosti, jak mu pomoci, najdou zájemci na internetových stránkách: https://www.olomouckyutulek.cz/