Místo vykácených stoletých lip vysadí v České ulici hrušně

Oplakané stromořadí čeká obnova. V polovině letošního března vykácené staleté lípy, by měly nahradit okrasné hrušně. Rozhodli o tom městští radní na svém posledním zasedání. Prostějovská ulice Česká, by se tak v horizontu několika let měla opět trochu zazelenat.

Místo vykácených lip budou v České ulici vysázeny hrušně. 29.9. 2021 | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Nové lampy a opravený vodovod budou následovat stromy. Obnova uličního stromořadí v ulici Česká bude zahájena v nejbližších dnech. Jedná se o podzimní náhradní výsadbu čtyřiadvaceti kusů nových listnatých stromů s obvodem kmene minimálně 18 až 20 centimetrů. Ovocné stromy si vybrali obyvatelé. "Tamní obyvatelé měli možnost, na základě anketních lístků, ovlivnit výběr vhodného druhu stromu. Na základě výsledku ankety byla vybrána dřevina - Pyrus calleryana ´Redspire´ (okrasná hrušeň). Náklady na tuto výsadbu jsou vyčísleny na téměř 437 tisíc korun," informuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že půjde o výsadbu v návaznosti na ukončenou opravu vodovodu a veřejného osvětlení. V Prostějově pokáceli 31 letitých lip. Lidé plakali a osadili pařezy svíčkami Přečíst článek › Další stromy zaplatí vodovody. "Náhradní výsadbu zbývajících devíti kusů stromů bude hradit společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., v souvislosti se zmíněnou opravou vodovodu, která probíhala v letošním roce," doplnil Pospíšil. Výběr stromů budí rozpaky. "Už jen podle názvu ulice, by měly být v České lípy. Vždyť je to národní strom. Na druhé straně je dobře, že tady vůbec nějaké stromy budou. Bez nich to vypadá hrozně," komentoval jeden z obyvatel ulice, který nechtěl být jmenován. "Já na to neříkám nic. Výběr dreviny by měl být věcí odborníků. I nadále jsem ale přesvědčen, a vše tomu nasvědčuje, že nebylo nutné původní lípy kácet a důvody, které se uváděly, považuji za uměle vytvořené," má svůj názor opoziční zastupitel Petr Ošťádal. Původních jedenatřicet zdravých lip padlo pod zuby motorových pil během tří dnů v polovině března. Nové stromy budou růst do dospělosti celá desetiletí. Bude se měnit i městský znak? "Tak to už je totálně mimo mísu. Že se ještě v tomto městě něčemu divím…," kroutí hlavou prostějovský umělec Tomáš Vincenec a sarkasticky dodává: "Dá se říci že jestli se hruška stává národním stromem tak bychom mohli ve městském znaku vyměnit orlici třeba za zebru."