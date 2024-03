Cena Opencast se pohybuje podle typu zlomeniny od 2500 do 4200 korun. Pouze dětem do 18. let přispívá na tuto novinku zdravotní pojišťovna, a to částkou 1500 korun.

V současné době existuje na trhu již několik odlehčených a prodyšných fixací, které dokonce umožňují koupání. Díky své konstrukci je ale Opencast zcela přizpůsoben a vyvinut právě pro koupání. "Troufám si říci, že tato moderní fixace díky svým skvělým vlastnostem může zpříjemnit mnoha pacientům jejich léčbu a také například zachránit nejednu dovolenou," myslí si Jolana Závodná.