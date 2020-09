Nespočet slziček, odřenin a vítězných bitev pamatuje oplocený plácek ze sedmdesátých let minulého století vtěsnaný mezi bytovými sídlištními domy.

"My jsme na tom hřišti vyrůstali. Bylo by potřeba s tím něco udělat. Opravdu už to na dnešní dobu není optimální," komentují současný stav chátrajícího sportoviště Patrik a Erik Sedláčkovi z Vrahovic.

Budou nové ploty i povrch

"Nové hřiště bude tvořit zpevněná plocha v podobě polyuretanového povrchu (EPDM) a doplňující plochy ze zámkové dlažby. Sportovní hřiště bude oploceno plotem s dřevěnou a drátěnou výplní. Součástí hřiště budou i dvě branky vytvořené z oplocení," popisuje náměstek primátora Jiří Rozehnal a pokračuje: "Dále budou součástí hřiště basketbalové koše na ocelové konstrukci. Vybudovány budou také chráničky se zavíčkováním pro osazení ocelových sloupků pro nohejbalové a volejbalové sítě.“

Trpí boty i zdraví

"Nepamatujeme, že by tu byla natažená síť. Uvítali bychom, kdyby se to spravilo. Ten povrch je strašný, ničí boty i balóny, když spadnete, tak máte hned krvavá kolena," popisují své zkušenosti bratři Sedláčkovi a uzavírají: "Jsme rádi, že se konečně dočkáme. Těšíme se, až se bude nové hřiště otvírat, tak u toho společně s panem primátorem nebudeme chybět!"

Rekonstrukci uskuteční nivnická firma MERAT a měla by stát 3,7 milionů korun.

"S dodavatelskou firmou probíhají poslední fáze přípravy, akce se bude realizovat letos na podzim. Hřiště bude na stávajícím prostoru vzhledem k majetkoprávním vztahům v daném území," uzavírá náměstek Rozehnal.