Správa železnic intenzivně řeší budoucí podobu výpravní budovy na místním nádraží v Prostějově, kde připravuje rekonstrukci celé železniční stanice. V této souvislosti pracuje s několika variantami, jako nejvýhodnější se jeví novostavba menšího objektu. Součástí projektu je i řešení výpravní budovy, kterou tvoří dvě na sebe navazující části.

„Rozsáhlá výpravní budova neodpovídá našim současným požadavkům, proto už od minulého roku jednáme s prostějovským magistrátem o budoucím využití celého objektu. Pracujeme s několika variantami řešení. Kromě rekonstrukce budovy je ve hře také její prodej, uvažujeme rovněž o novostavbě většího nebo menšího objektu. Nejen z ekonomického hlediska se přikláníme k poslední variantě, zajímá nás ale názor města,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Zatím poslední jednání vedení města a Správy železnic, se uskutečnilo v polovině listopadu minulého roku.

"Obdrželi jsme návrh několika řešení. Jedná se ale o řešení v řádech let, nikoliv měsíců. My to teď musíme zvážit a analyzovat. V současnosti se jedná opravdu pouze o hrubé nárysy. Mohu všechny ujistit, že k tomu přistoupíme s největší vážností a zodpovědností," vyjádřil se tehdy náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Bourat nechceme, říká Jura

V exkluzivním únorovém rozhovoru pro Deník, pak svůj postoj k budoucnosti Místního nádraží vyjádřil i primátor František Jura.

"My hledáme řešení, abychom největší část Místního nádraží zachovali. Hledáme také budoucí využití budovy. Umíme si představit, že by například pošta přešla do zrekonstruované části. Prostory bychom určitě využít uměli. Náš požadavek zní, že bourat nechceme."

Celkovou rekonstrukci železniční stanice Prostějov místní nádraží plánuje Správa železnic realizovat v letech 2023 a 2024. V rámci stavby bude redukováno a rekonstruováno kolejiště a dojde k výstavbě nových, bezbariérově přístupných nástupišť. Provoz vlaků ve stanici bude dálkově řízen z Kostelce na Hané.

Jak by případná novostavba mohla vypadat?

Novostavba většího, plně dvoupodlažního objektu by podle odhadů vyšla na 67 milionů korun. V případě úspornější varianty by náklady dosáhly 45 milionů, což je o přibližně třicet procent méně.

"Návrh částečně dvoupodlažního objektu vychází z architektury původní budovy, a zásadně tak nezmění ráz místa. Jeho výstavba by byla časově méně náročná, uvolněný prostor bude možné využít k vybudování parkovacích míst. Z pohledu Správy železnic jako investora je také důležité, že projekt výstavby menší budovy má největší šanci na schválení Centrální komisí Ministerstva dopravy," uvádí oficiální tisková zpráva Správy železnic.