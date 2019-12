Finsko je poměrně neobvyklá destinace, ať pro práci či studium, ale právě proto mě tolik lákalo. Navíc pracovní příležitost v oblasti automobilového průmyslu, která se mi naskytla, se jednoduše nedala odmítnout. Během pobytu ve Finsku jsem získal spoustu skvělých přátel z různých koutů světa. Jsem za tu zkušenost nesmírně vděčný a všem, kteří mají možnost vycestovat do zahraničí, ať už studijně nebo pracovně, jen a jen doporučuji.

Země tisíců jezer doslova uchvacuje svou netknutou přírodou a všudypřítomnými jezery. Ať v této zemi přijedete kamkoliv, vždy vás něčím překvapí a zaujme. Hlavním povahovým rysem Finů je stydlivost a nemluvnost, zároveň jsou ale velmi klidní, mírumilovní a nenechají se ničím a nikým vyvést z míry. (smích) Možná jsou jejich povahy ovlivněny dlouhou tuhou zimou a krátkými dny, kdy se slunce na obloze moc neohřeje. Finové na mě působí jako přátelský a soudržný národ.

Finština je obrovsky odlišná

Je logické, když v dané zemi žijete a pracujete, že se snažíte naučit jejich jazyk. Proto jsem zpočátku navštěvoval lekce finštiny. Byl jsem do ní tak zapálený, že jsem si objednal i jazykové knihy a začal intenzivně studovat, nicméně odlišnost jazyka byla tak obrovská, že jsem se zvládl naučit jen pár základních frází, které mi pak posloužily v zaměstnání.

Finy, stejně jako jakýkoliv jiný národ nepochybně těší, když projevíte zájem o jejich jazyk, kulturu i styl života. Výhodou pro mě však byla možnost dorozumívat se anglicky. Navíc nebylo nic neobvyklého, když jsem narazil na jedince, kteří ovládali tři a více světových jazyků. Tohle zjištění znamenalo obrovskou motivaci pro můj osobní jazykový rozvoj.

Do studia dávám veškerou energii

Momentálně jsem v České republice a intenzivně se věnuji studiu na vysoké škole v Praze, která je pro mě prioritou a dávám do ní všechnu svou energii. Studium financí není snadné, nicméně je to obor, který mě vždycky fascinoval a bavil. Do Prahy aktuálně jezdívám na konzultace a zkoušky nebo řešit jiné záležitosti související se studiem.

Život ve velkoměstě mě však neláká a proto se vždy rád vracím zpět do své milované Konice. Právě pro lidi z Konicka a okolí jsem v roce 2017 založil Internetové diskuzní fórum a bazar města Konice, který dnes čítá přes dva a půl tisíce členů. Toto fórum vzniklo s myšlenkou informovat občany o dění v regionu, kulturních akcích a podobně. O správu skupiny se starám dodnes, ale pomáhá mi aktuálně několik moderátorů.

Ve volném čase se rád věnuji sportu, běhám, plavu nebo zajdu do posilovny a sauny. Saunování považuji za svůj rituál, který mi přirostl k srdci právě ve Finsku, kde jsou sauny na každém rohu. (smích) Příjemně strávený čas a relax nacházím v četbě i ve studiu, protože mě moc baví. Do budoucna nevylučuji studium na finské univerzitě.