Výdaje nad rámec rozpočtu se opozici nepozdávají.

"To, že se v době rostoucí inflace a energetické krize rozfofruje více než půl milionu za dvě hodiny zábavy, mi přijde od politické reprezentace, která se tam bude předvolebně natřásat, nemravné," kritizuje například prostějovská poslankyně Hana Naiclerová.

Podobný názor zastává i senátorka z Prostějova Jitka Chalánková.

"Jsou to poměrně velké výdaje. Nějaké koncerty již na náměstí v posledních dnech proběhly. Peníze by se mohly využít například na poskytování služeb v péči o seniory. Zejména na narůstající potřebu ošetřovatelské péče," míní Chalánková.

Koncert podle radních pomůže podnikatelům a udělá lidem radost.

"Vystoupení Michala Davida je tečkou za letním kulturním programem. V dnešní složité době nemá mnoho lidí peníze nazbyt a vstupenky na podobný koncert by si nemohli dovolit. Podobná akce pomůže i drobným podnikatelům v centru města," obhajuje akci náměstkyně primátora zodpovědná za kulturu Milada Sokolová.

Lídr opozice Aleš Matyášek má za to, že by radnice měla nejprve zajistit důležitější služby, třeba v sociální oblasti, kde by půl milionu dost pomohlo.

“Opravdu se chceme nechat kupovat? Role radnice jako impresária se mi v tomto smyslu jeví jako krajně nevkusná," dodává Matyášek.

Prostějovské kulturní léto má patnáctiletou tradici. Koncerty před radnicí bývají hojně navštěvované. Většinou se však poslední vystoupení koná o posledním prázdninovém víkendu.

Před komunálními volbami v roce 2018 uzavřel program Janek Ledecký 31. srpna a k urnám se šlo až 5. a 6. října.

Letos dělí vystoupení Michala Davida od otevření volebních místností pouhých čtrnáct dnů.