Stalo se tak v úterý 23. února prostřednictvím videokonference.

„Jsem velmi potěšena, když vidím, že se do Občanské demokratické strany vracejí nejen bývalí dlouholetí členové, ale také přicházejí noví zájemci o členství. A pokud se jedná o takto mladého uchazeče, o to více mne to těší," komentovala Dagmar Halašová, předsedkyně Místního sdružení ODS Doloplazy, které je druhé nejpočetnější v rámci Prostějovska.

Politika ho zajímá

„O pravicovou konzervativní politiku jsem měl zájem od dětství, a proto jsem již před třemi lety vstoupil do Mladých konzervativců. Tehdy jsem hodně sympatizoval se Stranou svobodných občanů. Bohužel, z mého pohledu, Svobodní po odchodu Petra Macha ztratili správný směr, který měli před evropskými volbami v roce 2014," uvedl Michael Korec a pokračoval: „Jeden čas mne i velmi zajímaly názory Romana Jocha a jeho paleokonzervativní pohledy. Velká očekávání jsem měl i od Václava Klause juniora, se kterým jsem hodně sympatizoval v době, kdy byl ještě členem ODS. Sledoval jsem bedlivě i jeho kroky v novém hnutí Trikolóra, od kterého jsem měl celou řadu očekávání. Přiznám se, že rok zpátky bych uvažoval i o vstupu do tohoto hnutí."

Jasná volba

Trikolóra mladého politika zklamala tím, že se začala vzdalovat od tradičního konzervativního pravicového smýšlení.

„ODS byla tedy jasná volba. Dlouho jsem se rozhodoval, do kterého místního sdružení vstoupit. Jsem z Olomouce, zdálo by se, že přirozenou cestou by byl vstup právě zde. Určitě nevylučuji, že v budoucnu nebudu uvažovat o přestupu do olomouckého sdružení. A pokud bych se chtěl ucházet o místo na kandidátní listině v Olomouci, bylo by nezbytné přestoupit," vysvětluje Korec proč právě Doloplazy.

Prioritou škola

Mladičký straník zatím o politické kariéře neuvažuje.

„V současnosti ani v nejbližších letech nechci nikam kandidovat, chci dokončit především své vzdělání. Více než místní příslušnost jsou podle mého názoru důležitější mezilidské vztahy a kolektiv, který nás obklopuje. V místním sdružení v Doloplazech mám celou řadu kamarádů, a především, sdružení pod vedením Dáši má ten správný ,,drajv", který před lety ztratili Svobodní." uvedl krátce po svém přijetí Michael Korec.