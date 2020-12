Zavření ku prospěchu.

"Po lockdownu otevřeme kino s velkým upgradem. Máme nový laserový projektor, což je velký technologický posun. V Česku jsou zatím jednotky kin, které tuto technologii mají, konkrétně v tuto chvíli jsme teprve šestá jednosálovka s RGB laserem," informuje ředitelka kina Barbora Kucsa Prágerová a doplňuje: "Navíc je to i posun z 2K na 4K rozlišení."

Lepší bude i obraz.

"Máme nové plátno, nový 3D systém na bázi kruhové polarizace a součástí instalace je i příprava na zvukový systém Dolby Atmos, který plánujeme v budoucnu," říká dále šéfka kina a pokračuje: "Nejsme jediné kino, které teď instaluje novou techniku. Nutno však říct, že to jsou vždy procesy trvající měsíce až roky a to, že se dějí zrovna teď, jsou shoda okolností, nikoli nárazové akce."

Čekání na světlo na konci tunelu. Stávající druhá vlna dusí kulturu.

"I pro nás, stejně jako pro většinu lidí, je "čekání na žlutého psa" úmorné, světlo na konci tunelu je zatím daleko, máme obavy o osud kamarádů z některých (především soukromých) kin. Přestala jsem napjatě sledovat aktuální plán premiér, protože to není moc veselé čtení," vyjevila své pocity Barbora Kucsa Prágerová a zamýšlí se dále: "Také neustále se proměňující vládní kritéria rozvolňování nevnáší do celého odvětví moc velkou jistotu a stabilitu, spíše naopak. Podle mě ale třeba zrovna kinaři jsou dost soudržní, jsme stále v online kontaktu, naše oborové organizace nás informují o vývoji, náš předseda Asociace provozovatelů kin Martin Pošta nám přináší zprávy z ministerstev kultury i zdravotnictví a za to všechno jsem moc ráda. Kina jsou sice zavřená, ale snažíme se udržet si pozitivního ducha a využít zavření k nejrůznějším činnostem."

Redigitalizace Kina Metro70 se mohla uskutečnit díky podpoře města Prostějov, Olomouckého kraje a Státního fondu kinematografie.