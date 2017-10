Městys poštu provozovat nebude. Nyní se hledá nový partner

Otázku, jak bude nadále fungovat místní pošta, museli v posledních dnech řešit zastupitelé v Protivanově. Měla by se z ní totiž stát jedna z dalších Partner pošt, které dnes fungují po celé republice. Zjednodušeně to znamená, že poštu provozuje přímo město nebo obec. Pokud to z nějakého důvodu nejde, hledají se pak partneři mezi veřejností.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Oslovili nás zástupci České pošty, jestli bychom ji nechtěli jako městys provozovat. Na zastupitelstvu jsme se však rozhodli, že do toho nepůjdeme,“ uvedla starostka Protivanova Bronislava Krénarová s tím, že jim chybí zkušenosti s takovýmto provozem a bylo by to jistě nákladné.



Nejen, že by v rozpočtu museli najít peníze na další zaměstnance, ale současná pošta se nachází v obecní budově, a tak by přišli i o příjmy z pronájmu těchto prostor.



Pošta nyní hledá vhodného smluvního partnera, který by se ujal jejího provozu. Předmětem činnosti je poskytování poštovních služeb za smluvní provizi. Partner pošta by měla být otevřena třicet hodin týdně a funguje podobně jako ta běžná. Pokud se nenajde nikdo, kdo by si poštu vzal na starosti, zůstane vše při starém.



„Věřím, že to dobře dopadne a pošta u nás zůstane, protože jí tady zkrátka potřebujeme,“ dodává starostka Krénarová.



Místním tak zatím nezbývá nic jiného, než doufat, že budou mít i do budoucna poštu na blízku a že bude služby nabízet alespoň v takovém rozsahu jako do teď.

Autor: Jiří Trunda