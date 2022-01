Léto bylo ještě v pořádku. "Navzdory všem omezením se nám podařilo dodržet plánovaný program Prostějovského léta. Přišli jsme také s celou řadou novinek. Například akce Prostějov baví či Skryté příběhy přilákaly do města spoustu návštěvníků. Stejně tak se osvědčil podzimní Festival dobrého jídla. Pevně věřím, že nebude nic bránit v tom, abychom je mohli uskutečnit i v letošním roce," ohlíží se za uplynulým rokem náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že už je připravený program Prostějovského kulturního léta a ladí se itinerář Prostějovské zimy.

Novinka v podobě půl století.

"Chystáme akci k výročí pěti set let položení základního kamene prostějovského zámku. Připomeneme si příchod rodu Perštejnů do našeho města. Hodláme stejně jako v případě nedávného výročí 630. let povýšení Prostějova na město připomínat Perštejny po celý rok," informuje Sokolová s tím, že hlavním datem, kdy se uskuteční jarmark a lidová veselice přímo na náměstí T. G. Masaryka, bude sobota 23. dubna.

Dámy opráší róby až v březnu.

"Konání Městského plesu jsme odsunuli až na 18. března. Měl by se nést v duchu výše zmíněného jubilea příchodu Perštejnů do Prostějova. Na ples volně naváže výstava v muzeu, která ponese název Pernštejnské ženy a Evropa. Věříme, že v březnu už budeme moci vše uskutečnit," přeje si náměstkyně zodpovědná za kulturu.

Řezník si brousí nože na konec února. Oblíbená lidová veselice s voňavými zabíjačkovými specialitami je v plánu.

"Datum, kdy by měl být Prostějovský masopust, známe. Chtěli bychom ho uspořádat v sobotu 26. února," prozradila Sokolová s tím, že se snad konečně podaří i premiéra v podobě vynášení smrtky.

"Smrtku plánujeme už třetím rokem. Chtěli bychom, aby se zapojil Hanácký folklorní spolek a děti z mateřských a základních škol. Představa je taková, že by městem prošel krojovaný průvod dětí a vhozením smrtky do rybníka by bylo oficiálně přivítáno jaro," uzavírá radní zodpovědná za kulturní dění ve městě.