/ANKETA/ Na neutěšený stav komunikací v Prostějově žehrají řidiči neustále. Některé silnice připomínají zvláště z jara tankodrom. Mnohem horší situace je ale na příjezdových cestách ke garážím. Těch je na území města 1353, ale jejich majitelé mají smůlu. Magistrát s jejich opravou nepočítá, nejsou peníze.

"Jedná se obvykle o nezpevněné veřejně přístupné účelové komunikace, které slouží pouze pro potřeby vlastníků těchto garáží. Tyto komunikace nemusí být spravovány ve smyslu zejména jejich pravidelných a mimořádných prohlídek, údržby a oprav dle zákona o pozemních komunikacích, na rozdíl například od místních komunikací včetně chodníků," vysvětluje náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko).

Garážníci dostanou v nejlepším případě recyklát

"Město údržbu takových účelových komunikací provádí pouze v nezbytném rozsahu. Majitelé garáží však mohou provést se souhlasem města opravu povrchu na vlastní náklady," vysvětluje Pospíšil s tím, že v případě zájmu může město poskytnout materiál na opravy.

"Ano, tato možnost existuje. Pokud si majitelé garáží podají žádost, jsme jim schopni přivést recyklát – betonovou drť či štěrk z jiných staveb, oprav vozovek, které se provádějí na území města," doplnil téma náměstek pro oblast komunálních služeb.

Majitelé garáží v Prostějově, které si jich většina postavila za bývalého režimu svépomocí, si tak mohou příjezdové cesty opravit v takzvané akci Z.

"Já si tu dobu, kdy se to stavělo pamatuji dobře. Dělali jsme o sobotách a nedělích, něco se vypilo a garáže se postavily. Teď je ale jiná doba, tehdy jsme se všichni znali, teď pomalu ani nevím, kdo je majitelem vedlejší garáže. Nevím, jestli bychom se dokázali domluvit," krčí rameny František, muž seniorského věku.



Údržba by přišla na desítky milionů korun

"V případě, že bychom udržovali i účelové komunikace, znamenalo by to pro město velkou finanční zátěž, hrubým odhadem 25 milionů korun. Tyto finance by pak chyběly jinde, například na opravy frekventovaných a dopravně významnějších vozovek či chodníků," uzavírá téma Pospíšil.

Příjezdové cesty ke garážím, se tedy na náklady radnice opravovat nebudou. Prioritou je látání děr na veřejných komunikacích ve vlastnictví města.