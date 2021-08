V Postřelmově zahrnuje zóna 30 území vymezené hlavními silnicemi na Šumperk a na Sudkov. Letmý pohled do mapy ukazuje, že pokrývá více než polovinu území obce.

„Zóna je pod třicítkou, ale můžu říct, že se tato rychlost moc nedodržuje. Hlavně tam ale platí pravidlo pravé ruky. To je jedna z nejdůležitějších věcí, lidé si na to zvykají a nehlásí nějaké problémy,“ řekl starosta Postřelmova Jiří Pumprla.

Retardéry plní účel

Třicítková zóna v Postřelmově platí řadu let. Snížená rychlost má v obci opodstatnění.

Řada uliček mezi domy je úzká a stěží se v nich vyhnou dvě osobní auta.

Aby nižší rychlost podpořila, nechala místní samospráva ve frekventovanějších uličkách instalovat retardéry.

Ve Spojovací ulici jsou do vozovky namontovány příčné prahy, na Vyhnálovské nechala obec v rámci revitalizace před několika lety přebudovat křižovatky. Jejich prostor je oproti okolním ulicím vyvýšený.

„Někomu to vyhovuje, někdo na ně nadává, ale já si myslím, že to splňuje účel. Když tam jede auto vyšší rychlostí, než by mělo, tak na to doplatí,“ podotkl starosta.

Zóny s třicetikilometrovou rychlostí zavádí i město Olomouc.

V průměru přibývají tři až čtyři ročně, zavádí se v nich zároveň přednost zprava a doplňující opatření s cílem zklidnit dopravu.

Zatím poslední třicítkovou zónou je část ulice Krakovská nedaleko Smetanových sadů. Zhruba stometrový úsek mezi ulicemi Rooseveltova a Rokycanova a přilehlý chodník dostaly nový povrch.

Přechody i parkování

Součástí oprav za 3,7 milionu korun je úprava místa pro přecházení či nové parkovací zálivy. Prostor na podzim doplní nové keře, které mezi silnicí a železniční tratí vytvoří živý plot.

„Nově opravená vozovka s povrchem z asfaltového betonu má nyní šířku pět metrů a v nově vybudovaném zálivu pro podélné stání může parkovat třináct osobních vozidel. Dopravní režim v místě je nově řešen jako zóna 30,“ popsal náměstek olomouckého primátora Martin Major, který má v kompetenci dopravu.

Loni v listopadu Olomouc zavedla zónu 30 v opravené ulici U Stadionu, tatáž rychlost by měla v budoucnu platit uvnitř lokality ohraničené třídou Svornosti a ulicemi Foerstrova, Štítného a Krapkova.

„Pokud jde o připravovanou zónu 30 v ulici Na Vozovce a v jejích přilehlých částech, máme už zpracovaný projekt dopravního značení. Zavedení předpokládáme v příštím roce, a to pouze prostřednictvím vyznačeného vodorovného značení, cyklopruhů a podobně,“ sdělila mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

Od plánovaných stavebních úprav souvisejících se zavedením zóny město z důvodu velkých finančních nároků zatím upustilo.

„Ty mohou totiž následovat až po kompletní rekonstrukci kanalizační sítě, jinak stavební úpravy v lokalitě nedávaly smysl,“ doplnila Radka Štědrá.

Trendem je bezpečnost

Zavádění třicítkových zón je v poslední době trendem v celé Evropě. Důvodem je zejména bezpečnost. Podle australské a novozélandské asociace silniční dopravy Austroads hrozí při střetu auta s chodcem při padesátikilometrové rychlosti smrt v osmdesáti procentech případů, při třicetikilometrové rychlosti jen v deseti. Šance, že srážka skončí jen lehkým zraněním, je při třicítce tříčtvrtinová.